فطائر الحليب بالجبنة بطريقة سهلة وبعجينة قطنية هشة وبمذاق روعة ومميز

فطائر الحليب بالجبنة ، من ألذ وأشهى أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبفائدتها لصحية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الحليب بالجبنة

تتكون فطائر الحليب بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 أكواب دقيق.

3 أكواب إلى 3 وربع حليب دافئ حسب حاجة العجين.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب زيت.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزريلا في المنزل بدلا من شرائها).

جبنة براميلي أو أي نوع جبنة.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: