فطائر الحليب بالجبنة بطريقة سهلة وبعجينة قطنية هشة وبمذاق روعة ومميز

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فطائر الحليب بالجبنة ، من ألذ وأشهى أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبفائدتها لصحية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات فطائر الحليب بالجبنة
تتكون فطائر الحليب بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 أكواب دقيق.
- 3 أكواب إلى 3 وربع حليب دافئ حسب حاجة العجين.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية.
- 2 بيضة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كوب زيت.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- جبنة براميلي أو أي نوع جبنة.
مقادير الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والزيت، ثم نقلب جيدا حتى تذوب الخميرة والسكر.
- ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.
- ثم نضيف البيض بعد تفاعل الخميرة ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.
- ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة البراميلي ونخلطهم جيدا.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.
- ثم نفرد كل كرة باليد على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع فوقها مقدار من الحشو، ثم نغلق الفطيرة طوليا، ونضغط عليها باليد قليلا.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحضر صواني فرن ونضع فيها ورق زبدة، ثم نرص فيها الفطائر ونغطيها، ثم نتركها ترتاح لمدة تتراوح ما بين ثلث إلى نصف ساعة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك ندهن الفطائر بخليط صفار البيض بعدما ارتاحت.
- ثم نقوم بعمل خطوط في الفطائر بالسكينة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر الحليب بالجبنة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
فطائر الحليب بالجبنة ، من ألذ وأشهى أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، لذلك فهي تصلح للفطور، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبفائدتها لصحية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات فطائر الحليب بالجبنة
تتكون فطائر الحليب بالجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 أكواب دقيق.
- 3 أكواب إلى 3 وربع حليب دافئ حسب حاجة العجين.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية.
- 2 بيضة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كوب زيت.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- جبنة براميلي أو أي نوع جبنة.
مقادير الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الحليب بالجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والزيت، ثم نقلب جيدا حتى تذوب الخميرة والسكر.
- ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.
- ثم نضيف البيض بعد تفاعل الخميرة ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نقلبهم جيدا بالملعقة.
- ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة البراميلي ونخلطهم جيدا.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.
- ثم نفرد كل كرة باليد على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع فوقها مقدار من الحشو، ثم نغلق الفطيرة طوليا، ونضغط عليها باليد قليلا.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نحضر صواني فرن ونضع فيها ورق زبدة، ثم نرص فيها الفطائر ونغطيها، ثم نتركها ترتاح لمدة تتراوح ما بين ثلث إلى نصف ساعة.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك ندهن الفطائر بخليط صفار البيض بعدما ارتاحت.
- ثم نقوم بعمل خطوط في الفطائر بالسكينة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج وتكتسب لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر الحليب بالجبنة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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