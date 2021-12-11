أسرع ماسك لمعالجة وتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرة.. لشعر الحرير بدون كيرياتين

ماسك لمعالجة وتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول مرة، نجد بأن الشعر هوا عنوان المرأة وهو ما يوضح جمالها لذلك سعى كثير من الفتيات أصحاب الشعر الخشن والمجعد إلى البحث عن وصفات تساعد على تنعيم الشعر بدون الذهاب إلى صالونات التجميل، ويكون زيت جوز الهند بمثابة حل رائع لجميع مشاكل الشعر، حيث نستعرض لكم من خلال مقالنا هذا أهم الماسكات التي تنعم الشعر.

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أسرع ماسك لتنعيم الشعر

الشعر الناعم هو الشعر المثالي لكثير من الفتيات يبحثن عن طريقة لكي يحصلوا عليه دون المغامرة بالشعر ودفع مبالغ كبيرة لعمل البروتين أو الكيراتين ،ونجد أن استخدام زيت جوز الهند مع زبدة الشيا هو أفضل منعم للشعر.

حيث نجد أن زيت جوز الهند يحتوي على أحماض دهنية تساعد على تنعيم الشعر وجعله حريرا، وتكون زبدة الشيا أقوى مرطب للشعر حيث تتعمق في الشعر لترطيبه وتنعيمه؛ وسوف نتعرف الآن عن طريقة لعمل الماسك وهي.

المكونات: زبدة شيا. زيت جوز الهند. زيت اللوز.



تحضير الماسك لتنعيم الشعر

نجد أن أسرع وأضمن طريقة لتنعيم الشعر هي استخدام المكونات السابقة للحصول على كيرتاين طبيعي للشعر، ونجد أن طريقة تحضير الماسك هي:

نقوم بخلط المكونات السابقة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا.

نضع الخليط في بخاخ.

يتم رشه على الشعر.

بعد ذلك نضع بونيه الشعر وتركه على الشعر لمدة ساعة.

نقوم بشطف الشعر بالماء للحصول على النتيجة المطلوبة.

يتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ونجد أن لزبدة الشيا فوائد عديدة للشعر سوف نلاحظها بعد استخدام الماسك من أهم هذه الفوائد: