من غير بيض.. طريقة عمل فطائر المقلاة بكوبين دقيق فقط وحشوات مختلفة بطعم خفيف وهش

طريقة عمل فطائر المقلاة، تعد تلك الفطائر هي الأكثر طلبا من الجميع، وتستطيع أن تأكلها في أي وقت وخاصة في وقت الإفطار بجانب مشروبك المفضل وأيضا يمكنك أن تقدم تلك الفطائر مثل المقبلات بعد الإفطار في رمضان أو تقدمها عندما يأتيك ضيوف، وتستطيع أن تحضر وتصنع تلك الفطائر بشكل دائم لأن الفطائر غير مكلفة للمال، وأيضا غير مستهلكة للوقت تماما لذا عليك أن تعلم ما هي المكونات، وما هي طريقة التحضير لكى تصنع أفضل فطائر شهية.

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مكونات عمل فطائر المقلاة

إن كنت من المحبين لتلك الفطائر، وتريد أن تأكلها دائما سوف نقدم لك ما هي المكونات اللازمة لصنع الفطائر:

أولاً عليك أن تحضر كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة تكون صغيرة الحجم من البكينج بودر.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقتين كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو من الممكن أن تضع رشة منه.

احضر أحد أنواع الجبنة ويجب أن تكون موتزاريلا.

قم بتحضير ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية التي تساعد على عملية الخمر بشكل سريع.

احضر أيضا ملعقة كبيرة من السكر.

قم بإحضار ماء دافئ حوالى نصف كوب.

وأخيرا ضع ملعقة كبيرة من البركة.

طريقة تحضير الفطائر المقلاة