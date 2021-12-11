من غير بيض.. طريقة عمل فطائر المقلاة بكوبين دقيق فقط وحشوات مختلفة بطعم خفيف وهش

طريقة عمل فطائر المقلاة، تعد تلك الفطائر هي الأكثر طلبا من الجميع، وتستطيع أن تأكلها في أي وقت وخاصة في وقت الإفطار بجانب مشروبك المفضل وأيضا يمكنك أن تقدم تلك الفطائر مثل المقبلات بعد الإفطار في رمضان أو تقدمها عندما يأتيك ضيوف، وتستطيع أن تحضر وتصنع تلك الفطائر بشكل دائم لأن الفطائر غير مكلفة للمال، وأيضا غير مستهلكة للوقت تماما لذا عليك أن تعلم ما هي المكونات، وما هي طريقة التحضير لكى تصنع أفضل فطائر شهية.
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مكونات عمل فطائر المقلاة
إن كنت من المحبين لتلك الفطائر، وتريد أن تأكلها دائما سوف نقدم لك ما هي المكونات اللازمة لصنع الفطائر:
- أولاً عليك أن تحضر كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة تكون صغيرة الحجم من البكينج بودر.
- ثلاثة ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- ملعقتين كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح أو من الممكن أن تضع رشة منه.
- احضر أحد أنواع الجبنة ويجب أن تكون موتزاريلا.
- قم بتحضير ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية التي تساعد على عملية الخمر بشكل سريع.
- احضر أيضا ملعقة كبيرة من السكر.
- قم بإحضار ماء دافئ حوالى نصف كوب.
- وأخيرا ضع ملعقة كبيرة من البركة.
- يجب فى البداية أن تحضر وعاء عميق ثم ضع به الدقيق وقم بإضافة اليه البكينج بودر ثم عليك أن تضيف اللبن البودر ثم الملح، وملعقتين الزبدة ثم قلب جيدا.
- بعد أن تم إضافة معظم المكونات قم بوضع حبة البركة، وعليك بالتقليب الجيد جدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض، وبعد ذلك عليك أن تضع الخميرة الفورية، وقم بالتقليب مرة أخرى واترك العجينة لفترة ما.
- بعد ذلك عليك أن تحضر العجينة ثم قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، وقم بفردها ثم ضع بقلبها الجبن والزعتر واقفلها.
- احضر قالب وضع به القليل من الزبدة وقم بدهن كامل الوعاء وقلب جيدا حتى تنضج الفطائر بأكملها.
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طريقة عمل فطائر المقلاة، تعد تلك الفطائر هي الأكثر طلبا من الجميع، وتستطيع أن تأكلها في أي وقت وخاصة في وقت الإفطار بجانب مشروبك المفضل وأيضا يمكنك أن تقدم تلك الفطائر مثل المقبلات بعد الإفطار في رمضان أو تقدمها عندما يأتيك ضيوف، وتستطيع أن تحضر وتصنع تلك الفطائر بشكل دائم لأن الفطائر غير مكلفة للمال، وأيضا غير مستهلكة للوقت تماما لذا عليك أن تعلم ما هي المكونات، وما هي طريقة التحضير لكى تصنع أفضل فطائر شهية.
أفضل طرق التخلص من الشيب وإزالة الشعر الأبيض نهائيا بالملح فقط ولو كان كثيفا.. نتائج مبهرة ستدهشك
مكونات عمل فطائر المقلاة
إن كنت من المحبين لتلك الفطائر، وتريد أن تأكلها دائما سوف نقدم لك ما هي المكونات اللازمة لصنع الفطائر:
- أولاً عليك أن تحضر كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة تكون صغيرة الحجم من البكينج بودر.
- ثلاثة ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- ملعقتين كبيرة من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح أو من الممكن أن تضع رشة منه.
- احضر أحد أنواع الجبنة ويجب أن تكون موتزاريلا.
- قم بتحضير ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية التي تساعد على عملية الخمر بشكل سريع.
- احضر أيضا ملعقة كبيرة من السكر.
- قم بإحضار ماء دافئ حوالى نصف كوب.
- وأخيرا ضع ملعقة كبيرة من البركة.
- يجب فى البداية أن تحضر وعاء عميق ثم ضع به الدقيق وقم بإضافة اليه البكينج بودر ثم عليك أن تضيف اللبن البودر ثم الملح، وملعقتين الزبدة ثم قلب جيدا.
- بعد أن تم إضافة معظم المكونات قم بوضع حبة البركة، وعليك بالتقليب الجيد جدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض، وبعد ذلك عليك أن تضع الخميرة الفورية، وقم بالتقليب مرة أخرى واترك العجينة لفترة ما.
- بعد ذلك عليك أن تحضر العجينة ثم قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، وقم بفردها ثم ضع بقلبها الجبن والزعتر واقفلها.
- احضر قالب وضع به القليل من الزبدة وقم بدهن كامل الوعاء وقلب جيدا حتى تنضج الفطائر بأكملها.
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