وصفات طبيعية لتبييض الركب والاكواع في أسبوع فقط.. بدون ألم.. بدون حساسية

وصفات طبيعية لتبييض الركب والاكواع، أكثر الأماكن الداكنة في الجسم، هي الركب والاكواع، يحاول الكثير من السيدات في إيجاد حلول لمعالجة اسمرار الركب والأكواع، الكثير من النساء يلجأ إلى المنتجات الطبية، ولكن قدر الإفادة من المنتجات الطبية صغير جدا، كما أن الأغلب من المنتجات الطبية يسبب نتيجة عكسية، مثل زيادة الاسمرار، أو حدث التهاب للجلد، ولكن يوجد منتجات طبية ذات تأثير فعال وجيد، ولكن ما يعيق هذه المنتجات أنها ذات تكلفة مرتفعة، ولكن نحن نحاول أن نقدم لكم طريقة ذات تأثير فعال وأيضا غير مكلفة، كما أنها من المنتجات الطبيعية.

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مكونات تبييض الكوع والركبة

عسل طبيعي مع عصير ليمون .

ملعقة من الخل، مع ملعقة من الزبادي.

يعرف عن الليمون بأنه يقوم بإزالة الجلد الميت، كما أنه يقوم بتجديد الخلايا، وله العديد من المميزات للبشرة والجلد، حيث أنه يقوم بتفتيح البشرة والجلد، وأيضا الخل يعرف بفوائده العديدة للجلد، حيث كلا الليمون والخل من الأحماض القوية، التي تساعد علي إزالة الجلد الميت من الجلد، ولكن لا يسمع باستخدام الخل على البشرة، لأنه قد يؤدي إلى حدوث التهاب للبشرة، أو حروق، تأكدي قبل الاستخدام أن ليس لديكي حساسية، ولكي تقومي بتأكيد من عدم وجود أي حساسية لديكي، عليك باستخدام الخل أو الملح مع بقية المنتجات على اليد أولا.

كيفية تحضير الوصفة للتخلص من اسمرار الكوع والركبة