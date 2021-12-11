طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل مثل المحلات

تختلف مسميات الحواوشي في الدول العربية حيث تعرف باسم العرايس في بلاد الشام. وهو عبارة عن طبق عرف منذ القدم ويتم تحضيره باستخدام اللحم كمكون رئيسي. حيث يحتوي على الالياف الغذائية والبروتونات والحديد والكالسيوم. حيث تعد اكلة الحواوشي من الاكلات المحببة والمفضلة لدي الكثير من الاشخاص لسهولة تحضيرها. لذلك سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة ولذيذة زي المحلات من خلال هذا المقال. الحواوشي الاسكندراني السريع الحواوشي الاسكندراني السريع سوف نقوم الان بتحضير وجبة الحواوشي الاسكندراني حيث تعد من الاكلات المحببة لدي كلا من الكبار والصغار. حيث تتميز اكلة الحواوشي بالمذاق الشهي واللذيذ. المكونات احضار نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

فصان من الثوم المهروس.

بصلتان مبروشتان.

وضع حبتان من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من بهارات الحواوشي.

وضع ملعقة كبيرة من الملح.

ارغفة من الخبز الاسمر او العادي. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في قدر عميق ونضيف له الثوم والبصل ونعجن جيدا.

نضيف الفليفلة الخضراء والملح والبهارات ونعجن حتى يمتزج كل المكونات.

نضع اللحم في الثلاجة حتى تأخذ النكهة المطلوبة للحواوشي.

نقوم بحشو الخبز باللحم ثم نضعه في صينية الفرن المدهونة بالزيت.

نضع الحواوشي في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونقلبه من فترة لأخري حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين.

نقطع الحواواشي الي انصاف ونقدمه ساخنا الي جانب اطباق السلطة المتنوعة. الحواوشي الاسكندراني مع الكزبرة المكونات اعداد نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

حبتان من الفلفل الاخضر الحار المفروم ناعما.

وضع حبة من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

بصلتان مفرومتان ناعما.

كوب من الكزبرة المفرومة ناعما.

حبتان من الطماطم المفرومة ناعما.

ورقة غار مطحونة بودرة.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ارغفة الخبز العربي الابيض او الاسمر. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في قدر عميق ونضيف الفلفل الاخضر والفليفلة والبصل والكزبرة والطماطم والتوابل والملح ونقلب جيدا.

نحشي الخبز بكمية كافية من اللحم لنحصل على طبقة رقيقة ومن ثم ندهن كل رغيف بكمية كافية من الزيت النباتي.

نحضر صينية الخبز وندهنها بالزيت ثم نقوم بوضع الحواواشي فيها وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونتركه حتى يصبح ذهبي اللون.

نقطع الحواوشي الي انصاف ونقدمه الي جانب اللبن الرائب والليمون. الحواوشي الاسكندراني بالعجين المكونات ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض.

وضع ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف كوب سمنة مذابة او زيت.

كوب حليب سائل دافئ.

ماء دافئ للعجين. طريقة تحضير العجين المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي الاسكندراني مع الكزبرة المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي الاسكندراني بالعجين المكوناتطريقة تحضير العجين نقوم بوضع العجين في طبق وعاء مناسب للعجن ونضيف الخميرة والسكر والملح ونخلط جيدا. ثم نحدث فجوة في المنتصف ونضع الزيت او السمنة المذابة وباستخدام اليدين نفرك المكونات سويا. ثم نضع كوب الحليب ونكمل العجن ثم نضع الماء ونعجن جيدا لتصبح لدينا عجينة ناعمة متماسكة نغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها. طريقة حشوة العجين نقطع العجين الي كرات متوسطة الحجم ثم نفردها بالنشابة ونحشوها باللحم.

نغلق العجين بطيها كشكل حلوي القطايف او نشكل طبقة اخري من العجين نضعها فوق الطبقة الاولي ونغلقها جيدا.

ندهن الرغيف بالزيت من كلا الجانبين ونرصها في صينية مغطاة بورق القصدير المدهون بالزيت.

ندخلها الي فرن ساخن على 200 بعد ان يتم ثقبها بطرف السكين ثقوبا صغيرة ونتركه داخل الفرن لحين استواء العجين واللحم ويصبح لونها ذهبيا محمرا ونرتبه في طبق التقديم ساخنا ونزينه بالمخللات ونقدمه. طريقة حشوة العجين الوسوم

تختلف مسميات الحواوشي في الدول العربية حيث تعرف باسم العرايس في بلاد الشام. وهو عبارة عن طبق عرف منذ القدم ويتم تحضيره باستخدام اللحم كمكون رئيسي. حيث يحتوي على الالياف الغذائية والبروتونات والحديد والكالسيوم. حيث تعد اكلة الحواوشي من الاكلات المحببة والمفضلة لدي الكثير من الاشخاص لسهولة تحضيرها. لذلك سوف نقوم بتحضيرها بطريقة سهلة ولذيذة زي المحلات من خلال هذا المقال. الحواوشي الاسكندراني السريع الحواوشي الاسكندراني السريع سوف نقوم الان بتحضير وجبة الحواوشي الاسكندراني حيث تعد من الاكلات المحببة لدي كلا من الكبار والصغار. حيث تتميز اكلة الحواوشي بالمذاق الشهي واللذيذ. المكونات احضار نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

فصان من الثوم المهروس.

بصلتان مبروشتان.

وضع حبتان من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

وضع ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملعقة صغيرة من بهارات الحواوشي.

وضع ملعقة كبيرة من الملح.

ارغفة من الخبز الاسمر او العادي. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في قدر عميق ونضيف له الثوم والبصل ونعجن جيدا.

نضيف الفليفلة الخضراء والملح والبهارات ونعجن حتى يمتزج كل المكونات.

نضع اللحم في الثلاجة حتى تأخذ النكهة المطلوبة للحواوشي.

نقوم بحشو الخبز باللحم ثم نضعه في صينية الفرن المدهونة بالزيت.

نضع الحواوشي في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونقلبه من فترة لأخري حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين.

نقطع الحواواشي الي انصاف ونقدمه ساخنا الي جانب اطباق السلطة المتنوعة. الحواوشي الاسكندراني مع الكزبرة المكونات اعداد نصف كيلو غرام من لحم العجل المفروم ناعما.

حبتان من الفلفل الاخضر الحار المفروم ناعما.

وضع حبة من الفليفلة الحلوة المقطعة الي مكعبات.

بصلتان مفرومتان ناعما.

كوب من الكزبرة المفرومة ناعما.

حبتان من الطماطم المفرومة ناعما.

ورقة غار مطحونة بودرة.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

وضع نصف ملعقة صغيرة من الهيل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

اضافة نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ارغفة الخبز العربي الابيض او الاسمر. طريقة التحضير نقوم بوضع اللحم في قدر عميق ونضيف الفلفل الاخضر والفليفلة والبصل والكزبرة والطماطم والتوابل والملح ونقلب جيدا.

نحشي الخبز بكمية كافية من اللحم لنحصل على طبقة رقيقة ومن ثم ندهن كل رغيف بكمية كافية من الزيت النباتي.

نحضر صينية الخبز وندهنها بالزيت ثم نقوم بوضع الحواواشي فيها وندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية ونتركه حتى يصبح ذهبي اللون.

نقطع الحواوشي الي انصاف ونقدمه الي جانب اللبن الرائب والليمون. الحواوشي الاسكندراني بالعجين المكونات ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض.

وضع ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف كوب سمنة مذابة او زيت.

كوب حليب سائل دافئ.

ماء دافئ للعجين. طريقة تحضير العجين المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي الاسكندراني مع الكزبرة المكوناتطريقة التحضيرالحواوشي الاسكندراني بالعجين المكوناتطريقة تحضير العجين نقوم بوضع العجين في طبق وعاء مناسب للعجن ونضيف الخميرة والسكر والملح ونخلط جيدا. ثم نحدث فجوة في المنتصف ونضع الزيت او السمنة المذابة وباستخدام اليدين نفرك المكونات سويا. ثم نضع كوب الحليب ونكمل العجن ثم نضع الماء ونعجن جيدا لتصبح لدينا عجينة ناعمة متماسكة نغطيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها. طريقة حشوة العجين نقطع العجين الي كرات متوسطة الحجم ثم نفردها بالنشابة ونحشوها باللحم.

نغلق العجين بطيها كشكل حلوي القطايف او نشكل طبقة اخري من العجين نضعها فوق الطبقة الاولي ونغلقها جيدا.

ندهن الرغيف بالزيت من كلا الجانبين ونرصها في صينية مغطاة بورق القصدير المدهون بالزيت.

ندخلها الي فرن ساخن على 200 بعد ان يتم ثقبها بطرف السكين ثقوبا صغيرة ونتركه داخل الفرن لحين استواء العجين واللحم ويصبح لونها ذهبيا محمرا ونرتبه في طبق التقديم ساخنا ونزينه بالمخللات ونقدمه. طريقة حشوة العجين

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