مقرمشات وسناكس مملحة بنكهات متنوعة ومكونات متوافرة في كل بيت هتعجب أولادك

طريقة عمل المقرمشات والسناكس في المنزل، تعد المقرمشات والسناكس بمختلف الأطعمة من أكثر الأشياء المسلية للأطفال والكبار أثناء تواجدهم بالبيت، فقد يتناولها جميع أفراد الأسرة في أغلب الأوقات وخاصاً كتسلية عند مشاهدة فيلم جديد أو غير ذلك، فيمكن للجميع التعرف على طريقة عمله في البيت دون الحاجة لشرائه من الخارج، مع انتشار الأوبئة والأمراض ومع عدم ضمان المكونات المستخدمة ولا مدة الصلاحية، وانتشار الكثير من الأنواع الغير مضمونة في السوق، ونتناول فيما يلي أسهل طريقة لتحضير المقرمشات في البيت بطعم رائع وأكثر ضمان من الأنواع المتعارف عليها في الأسواق.

المقرمشات والسناكس المالحة

تحرص الكثير من الأمهات على عمل المقرمشات والسناكس المالحة في المنزل لأطفالهم ولجميع أفراد الأسرة، لتجنب شرائها من الأسواق بمختلف الأنواع المنتشرة، والتي قد تعرضهم للكثير من المشاكل الصحية لأنها غير مضمونة الصلاحية ولا الجودة، وفي حين آخر يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات توجد في أي بيت وتكون مفيدة ولا تسبب أضرار للجسم.

واحد كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ثم ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ثم ملعقة بيكنج صودا.

وملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة من الزبدة السائلة.

ماء فاتر.

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في البداية نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به المكونات الجافة من الدقيق والنشا والخميرة والملح والسكر والكمون والبيكنج باودر ونقلبهم سوياً حتى تمام التمازج.

كما نضع ملعقة كبيرة من الزيت على المكونات ونقلبهم حتى يمتزجوا جيداً.

ثم نضيف الماء الفاتر تدريجياً مع استمرار العجن للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ونترك العجين يرتاح لمدة من ربع ساعة إلى 25 دقيقة.

ونبدأ في تقسيم العجين وتشكيله على أشكال المقرمشات المالحة سواء أصابع أو الشكل المرغوب بشرط أن تكون رفيعة جداً.

وبعد الانتهاء من تشكيل مقدار العجين بالكامل نضعه في كوبين من الماء المغلي على نار متوسطة مع بيكنج صودا لمدة دقيقة واحدة.

ثم نصفي قطع المقرمشات ونغلفها بالزبدة السائلة ونقوم برصها في صينية الفرن، ونضع عليها القليل من الملح والنكهات المفضلة.

وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ثلث ساعة، ثم نخرجها ونتركها تبرد وتكون بذلك جاهزة للتناول.

مكونات عمل المقرمشات والسناكسطريقة عمل المقرمشات والسناكس في المنزل