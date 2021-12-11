طريقة عمل حمص الشام الشهي واللذيذ للغاية أفضل حل لبرد الشتاء

حمص الشام ، من الوصفات السهلة واللذيذة التي تساعد علي التدفئة في فصل الشتاء، كما أن طريقة تحضير حمص الشام في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل حمص الشام التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حمص الشام.

مكونات حمص الشام

سنتعرف فيما يلي علي مكونات حمص الشام ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الحمص المنقوع لمدة ١٢ ساعة.

ثلاث ثمرات طماطم مقشرين ومضروبين في الخلاط.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حمص الشام في المنزل وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بنقع الحمص لمدة ١٢ ساعة ثم نقوم بوضع الحمص بعد نقعه في وعاء به ماء ونضيف إليه عصير الطماطم وملعقة الثوم المفروم.

وبعدما تتم تسوية الحمص نقوم بإضافة الملح ومكعب المرقة وجميع البهارات ونقلبهم جيدا مع الحمص ونتركه يغلي لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نقوم بجلب أكواب ونضع بداخلها كل كوب رشة من الشطة والكمون المطحون.

ثم نقوم بمليء نصف الكوب بالحمص ونصفه الآخر بحساء الحمص.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير