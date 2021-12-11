احلى من المطاعم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش ولذيذ جدا

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل يبحث عنها كل عشاق دجاج كنتاكي بسبب خلطتها الرائعة وطعمها الذي يذوب في الفم مع القرمشة الرهيبة، كل هذا يجتمع في طبق واحد وهو الدجاج المقلي على طريقة مطاعم كنتاكي، ونحن هنا سوف نقدم طريقة تحضير هذه الفراخ في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة، حتى تستطيعين تقديمها لأسرتك، ويستمتع بها الكبار والأطفال لأنها الطريقة التي يفضلون تناولها.

يجب أن يتم تحضير المكونات قبل البدء في تجهيز الوصفة وهذا المكونات هي:

4 ملاعق كبيرة من مسحوق البابريكا.

2 ملعقة ك مسحوق الفلفل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة بودرة ثوم.

½ ملعقة كبيرة من البردقوش.

½ ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.

ملعقة كبيرة من الملح كرفس.

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

ملعقة كبيرة من المستردة، أو مسحوق الخردل.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

3 بيضات.

½ كوب لبن.

دقيق.