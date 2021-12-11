احلى من المطاعم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مقرمش ولذيذ جدا

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل يبحث عنها كل عشاق دجاج كنتاكي بسبب خلطتها الرائعة وطعمها الذي يذوب في الفم مع القرمشة الرهيبة، كل هذا يجتمع في طبق واحد وهو الدجاج المقلي على طريقة مطاعم كنتاكي، ونحن هنا سوف نقدم طريقة تحضير هذه الفراخ في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة، حتى تستطيعين تقديمها لأسرتك، ويستمتع بها الكبار والأطفال لأنها الطريقة التي يفضلون تناولها.مكونات دجاج كنتاكي
يجب أن يتم تحضير المكونات قبل البدء في تجهيز الوصفة وهذا المكونات هي:
- 4 ملاعق كبيرة من مسحوق البابريكا.
- 2 ملعقة ك مسحوق الفلفل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة كبيرة من البردقوش.
- ½ ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.
- ملعقة كبيرة من الملح كرفس.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.
- ملعقة كبيرة من المستردة، أو مسحوق الخردل.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- 3 بيضات.
- ½ كوب لبن.
- دقيق.
- تحضر الدجاج ويتم تقطيعها، ثم توضع في مزيج البهارات الجاف وذلك بعد أن يتم إضافة القليل من الدقيقة وتقلب جيداً داخل الخليط.
- يتم أخذ الدجاج من الخليط إلحاق ويتم وضعها في الخليط السائل المكون من مخفوق البيض مع اللبن.
- توضع قطع الدجاج مرة أخرى في الخليط الجاف ويتم الضغط عليها جيداً حتى تتغلف بالكامل من هذا الخليط.
- يتم إحضار طاسة تحتوي على زيت غزير وتوضع على النار، ويتم وضع الدجاج بها عندما تصل للسخونه المطلوبة، وتأخذ القطعة الواحدة من 6-8 دقائق وهي مغمورة في الزيت.
- في حالة القيام بقلي عدد كبير من قطع الدجاج، يمكن أن يتم وضع القطع مرة أخرى في الزيت بحيث تأخذ كل دفعة ما يقرب من 90 ثانية حتى تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل يبحث عنها كل عشاق دجاج كنتاكي بسبب خلطتها الرائعة وطعمها الذي يذوب في الفم مع القرمشة الرهيبة، كل هذا يجتمع في طبق واحد وهو الدجاج المقلي على طريقة مطاعم كنتاكي، ونحن هنا سوف نقدم طريقة تحضير هذه الفراخ في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة، حتى تستطيعين تقديمها لأسرتك، ويستمتع بها الكبار والأطفال لأنها الطريقة التي يفضلون تناولها.مكونات دجاج كنتاكي
يجب أن يتم تحضير المكونات قبل البدء في تجهيز الوصفة وهذا المكونات هي:
- 4 ملاعق كبيرة من مسحوق البابريكا.
- 2 ملعقة ك مسحوق الفلفل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة كبيرة من البردقوش.
- ½ ملعقة كبيرة من الزعتر الجاف.
- ملعقة كبيرة من الملح كرفس.
- ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.
- ملعقة كبيرة من المستردة، أو مسحوق الخردل.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- 3 بيضات.
- ½ كوب لبن.
- دقيق.
- تحضر الدجاج ويتم تقطيعها، ثم توضع في مزيج البهارات الجاف وذلك بعد أن يتم إضافة القليل من الدقيقة وتقلب جيداً داخل الخليط.
- يتم أخذ الدجاج من الخليط إلحاق ويتم وضعها في الخليط السائل المكون من مخفوق البيض مع اللبن.
- توضع قطع الدجاج مرة أخرى في الخليط الجاف ويتم الضغط عليها جيداً حتى تتغلف بالكامل من هذا الخليط.
- يتم إحضار طاسة تحتوي على زيت غزير وتوضع على النار، ويتم وضع الدجاج بها عندما تصل للسخونه المطلوبة، وتأخذ القطعة الواحدة من 6-8 دقائق وهي مغمورة في الزيت.
- في حالة القيام بقلي عدد كبير من قطع الدجاج، يمكن أن يتم وضع القطع مرة أخرى في الزيت بحيث تأخذ كل دفعة ما يقرب من 90 ثانية حتى تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
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