كبسة الجمبري ( الروبيان ) السعودية اصنعيها فى المنزل وبأقل التكاليف

تعد كبسة الجمبري من الأكلات المغذية اللذيذة، والتى يتم عملها كباقي الانواع الاخرى منها اللى باللحم والدجاج وغيرها مع اضافة البهارات الخاصة بالأسماك طبعاً، كما انها تقدم كوجبة مفيدة جداً للجسم وتساعد على تقويتهلما تحتوي عليه من مكونات لها قيمة غذائية عالية، وهى من الوجبات التى تقدم أساساً فى المملكة العربية السعودية ولكنها انتشرت فى الوطن العربى كله لما لها من طعم وشكل جميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفنى مكونات وطريقة تحضير كبسة الجمبري(الروبيان)السعودية بالتفصيل. مكونات كبسة الجمبري مكونات كبسة الجمبري تتكون كبسة الجمبري من مكونات بسيطة جداً ويمكنك شرائها بكل سهولة لأنها متوفرة وهى كالتالي: كيلو من الجمبري متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٣ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

قرن فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيرة.

عود من القرفة.

ليمون مجفف ( لومى ).

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ليمون.

٢ ورقة من اللورا.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملح حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كبسة الجمبري سهلة وبسيطة جداً مثلها مثل انواع الكبسة الأخرى ولا تستغرق منك وقت كبير فى تنفيذها وهى كمايلي: أولا نقوم بغسل الجمبري جيداً وتقشيره وازالة الخيط الموجود فى ظهره عن طريق فتح الظهر فتحة بسيطة. ننقع الأرز فى الماء ثم نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضعها على النار. ونضع بها الزيت والزبدة حتى يسخن ثم نضيف البصل ونشوح حتى يصبح لونه ذهبي او مائل للبنى. بعد ذلك نضيف الثوم المفروم والفلفل ونضيف عليهم الجمبري ونقلبهم مع بعض كويس حتى يتغير لونه. ثم نضيف الملح وباقى التوابل من القرفة العيدان والزنجبيل واللومى والحبهان والكركم وبهارات السمك وعصير الليمون. نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف الأرز المنقوع بعد تصفيته ونديله تقليبه بالراحة حتى يتداخل مع باقي المكونات. نضيف الماء الساخن حتى يغطى الأرز ثم نغطيه ونتركه على نار متوسطة ثم نهدئ النار ونتركه حتى ينضج تماماً. بعد ما استوي نرفعه من على النار ونغرفه فى طبق التقديم ويزين بالكزبرة الخضراء المفرومة وشرائح الليمون وبالف هنا وشفا. الوسوم

تعد كبسة الجمبري من الأكلات المغذية اللذيذة، والتى يتم عملها كباقي الانواع الاخرى منها اللى باللحم والدجاج وغيرها مع اضافة البهارات الخاصة بالأسماك طبعاً، كما انها تقدم كوجبة مفيدة جداً للجسم وتساعد على تقويتهلما تحتوي عليه من مكونات لها قيمة غذائية عالية، وهى من الوجبات التى تقدم أساساً فى المملكة العربية السعودية ولكنها انتشرت فى الوطن العربى كله لما لها من طعم وشكل جميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفنى مكونات وطريقة تحضير كبسة الجمبري(الروبيان)السعودية بالتفصيل. مكونات كبسة الجمبري مكونات كبسة الجمبري تتكون كبسة الجمبري من مكونات بسيطة جداً ويمكنك شرائها بكل سهولة لأنها متوفرة وهى كالتالي: كيلو من الجمبري متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ كوب من الأرز.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٣ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

قرن فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيرة.

عود من القرفة.

ليمون مجفف ( لومى ).

ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

ليمون.

٢ ورقة من اللورا.

ملعقة صغيرة زنجبيل بودر.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملح حسب الرغبة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كبسة الجمبري سهلة وبسيطة جداً مثلها مثل انواع الكبسة الأخرى ولا تستغرق منك وقت كبير فى تنفيذها وهى كمايلي: أولا نقوم بغسل الجمبري جيداً وتقشيره وازالة الخيط الموجود فى ظهره عن طريق فتح الظهر فتحة بسيطة. ننقع الأرز فى الماء ثم نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضعها على النار. ونضع بها الزيت والزبدة حتى يسخن ثم نضيف البصل ونشوح حتى يصبح لونه ذهبي او مائل للبنى. بعد ذلك نضيف الثوم المفروم والفلفل ونضيف عليهم الجمبري ونقلبهم مع بعض كويس حتى يتغير لونه. ثم نضيف الملح وباقى التوابل من القرفة العيدان والزنجبيل واللومى والحبهان والكركم وبهارات السمك وعصير الليمون. نقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف الأرز المنقوع بعد تصفيته ونديله تقليبه بالراحة حتى يتداخل مع باقي المكونات. نضيف الماء الساخن حتى يغطى الأرز ثم نغطيه ونتركه على نار متوسطة ثم نهدئ النار ونتركه حتى ينضج تماماً. بعد ما استوي نرفعه من على النار ونغرفه فى طبق التقديم ويزين بالكزبرة الخضراء المفرومة وشرائح الليمون وبالف هنا وشفا.

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