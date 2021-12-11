جربي تعمليها خطيرة كيكة البسبوسة في المنزل بتكاليف قليلة بكل سهولة

طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل يبحث عنها الكثير، حيث إنها من أنواع الكيكة المفضلة في الوطن العربي، وهي من الحلويات الغير مكلفة والسهلة في إعدادها، فهي لا تحتاج إلى وقت كثير لتحضيرها مما يجعلها من الحلويات المميزة والبسيطة، تقدم للضيوف والمناسبات مع الشاي أو القهوة.طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل
من ضمن المكونات التي تدخل في صنع البسبوسة في المنزل هي المكونات التالية:
- 100 ملل لبن.
- 100 ملل زيت.
- 100 جرام جوز هند.
- 3 كوب سميد.
- 2 حبة بيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 كوب زبادي.
- 150 جرام سكر.
- 2 كوب ماء.
- 2 كوب سكر.
- قرنفل.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
في وعاء على النار ضعي الماء والسكر والليمون والقرنفل حتى يغلي ثم هدئي النار حتى يصبح لديكِ قطر بسبوسة واتركيه حتى يبرد ويصب على البسبوسة وهي ساخنة.طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
- احضري وعاء عميق وضعي به جميع المكونات ماعدا السميد والفانيليا واخلطي جيدًا حتى يصبح لديكِ عجين متماسك القوام.
- ضيفي بعد ذلك السميد والفانيليا وقلبي مرة أخرى حتى تحصلي على أفضل قوام.
- احضري صينية وادهنيها بالزبدة أو بالزيت وادهنيها من جميع الاتجاهات.
- لا بد أن تشعلي الفرن على درجة حرارة 180.
- ضعي الخليط في الصينية على أن يكون مستوي، قومي بطرقه طرقة خفيفة على سطح المطبخ حتى يصبح مستوي.
- فيما بعد تحتاجين إلى أن تدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة وافتحي شواية الفرن لمدة 5 دقائق.
- اخرجي الصينية من الفرن وضيفي لها القطر أو الشربات عليها واتركيها إلى أن تبرد ثم قومي برشها بجوز الهند المطحون، ثم قومي بتقطيعها وقدميها وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل يبحث عنها الكثير، حيث إنها من أنواع الكيكة المفضلة في الوطن العربي، وهي من الحلويات الغير مكلفة والسهلة في إعدادها، فهي لا تحتاج إلى وقت كثير لتحضيرها مما يجعلها من الحلويات المميزة والبسيطة، تقدم للضيوف والمناسبات مع الشاي أو القهوة.طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل
من ضمن المكونات التي تدخل في صنع البسبوسة في المنزل هي المكونات التالية:
- 100 ملل لبن.
- 100 ملل زيت.
- 100 جرام جوز هند.
- 3 كوب سميد.
- 2 حبة بيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 كوب زبادي.
- 150 جرام سكر.
- 2 كوب ماء.
- 2 كوب سكر.
- قرنفل.
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
في وعاء على النار ضعي الماء والسكر والليمون والقرنفل حتى يغلي ثم هدئي النار حتى يصبح لديكِ قطر بسبوسة واتركيه حتى يبرد ويصب على البسبوسة وهي ساخنة.طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
- احضري وعاء عميق وضعي به جميع المكونات ماعدا السميد والفانيليا واخلطي جيدًا حتى يصبح لديكِ عجين متماسك القوام.
- ضيفي بعد ذلك السميد والفانيليا وقلبي مرة أخرى حتى تحصلي على أفضل قوام.
- احضري صينية وادهنيها بالزبدة أو بالزيت وادهنيها من جميع الاتجاهات.
- لا بد أن تشعلي الفرن على درجة حرارة 180.
- ضعي الخليط في الصينية على أن يكون مستوي، قومي بطرقه طرقة خفيفة على سطح المطبخ حتى يصبح مستوي.
- فيما بعد تحتاجين إلى أن تدخلي الصينية الفرن لمدة ربع ساعة وافتحي شواية الفرن لمدة 5 دقائق.
- اخرجي الصينية من الفرن وضيفي لها القطر أو الشربات عليها واتركيها إلى أن تبرد ثم قومي برشها بجوز الهند المطحون، ثم قومي بتقطيعها وقدميها وبالهناء والشفاء.
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