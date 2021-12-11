جربي تعمليها خطيرة كيكة البسبوسة في المنزل بتكاليف قليلة بكل سهولة

طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل يبحث عنها الكثير، حيث إنها من أنواع الكيكة المفضلة في الوطن العربي، وهي من الحلويات الغير مكلفة والسهلة في إعدادها، فهي لا تحتاج إلى وقت كثير لتحضيرها مما يجعلها من الحلويات المميزة والبسيطة، تقدم للضيوف والمناسبات مع الشاي أو القهوة.

من ضمن المكونات التي تدخل في صنع البسبوسة في المنزل هي المكونات التالية:

100 ملل لبن.

100 ملل زيت.

100 جرام جوز هند.

3 كوب سميد.

2 حبة بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 كوب زبادي.

150 جرام سكر.

2 كوب ماء.

2 كوب سكر.

قرنفل.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

في وعاء على النار ضعي الماء والسكر والليمون والقرنفل حتى يغلي ثم هدئي النار حتى يصبح لديكِ قطر بسبوسة واتركيه حتى يبرد ويصب على البسبوسة وهي ساخنة.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة في المنزل