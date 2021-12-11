احذر البيض الصيني الآن في الإسكندرية وكيف تفرق بينه وبين البيض الطبيعي احذر غش التجار

قد انتشر سابقا أخبار عن نوع من البيض سمي بالبيض الصيني، وقد اكتشف أنه نوع جديد من أنواع الغش التجاري للمواد الغذائية، حيث استطاع أصحاب النفوس الضعيفة أن يتم تصنيعهم للبيض الصيني من المواد الكيماوية والبلاستيكية؛ فهي تشبهه تماما البيض الطبيعي وقد تم كشف حالات غش في كثير من الدول مثل الهند والصين وغيرهم من الدول.

البيض الصيني واكتشافه

قد انتشر على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي أن البيض الصيني قد وصل إلى مصر بسبب تعليق لسيدة أنها عند طهيها للبيض أصبح عبارة عن قطعة صلبة من البلاستيك وأوضحت في تعليق خاص بأخبار الأسكندرية عندما وضعت البيض في الزيت ظهر رائحة احتراق، ثم تحول إلى قطعة من البلاستيك وإليكم الآن في مقالنا هذا الفرق بين البيض الصيني والطبيعي.

مواصفات البيض الصيني

نلاحظ أن البيض الصيني القشرة الخارجية له أكثر خشونة من البيض الطبيعي، ولذلك يعرف بهذه الطريقة.

البيض الصيني يكون صلب عن البيض العادي.

عند كسر البيضة تلاحظ أن الصفار متجانس مع البياض.

ومن الآن يجب علينا الحيطة والحذر أثناء شراء البيض لأنه من الواضح من منشور السيدة السابق ذكرها أن هذا النوع من البيض قد وصل لمصر.

فوائد البيض

يساعد على الإحساس بالشبع وقد يشعر المعدة بالامتلاء.

البيض يساعد في خفض الوزن.

البيض يقلل من القلق والتوتر.

أضرار تناول البيض

هذه الاضرار المعلن عنها يؤدي إليها الافراط في تناول البيض، لذلك لابد الحرص وضرورة الاعتدال في تناول البيض حتى نتجنب تلك الأضرار على الصحة، ومن هذه الأضرار ما يلي: