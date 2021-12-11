أقوي كرياتين طبيعي للشعر حريري خلال ساعتين بكيس خميرة غيري شعرك ١٨٠ درجة

يجب الإشارة أنه من أهم الأمور بالنسبة للعديد من السيدات سواء كانوا كبار أو صغار هي الحصول على شعر ناعم حرير بدون استخدام أي مواد كيميائية أو صناعية قد تساعد في الحصول على شعر رائع ولكن مع مرور الوقت يصبح جاف بشكل كبير، كما دائما ما يرغب العديد من السيدات في الحصول على شعر ولكن بطرق طبيعية للغاية وخلال هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة فرد الشعر بالخميرة فهي من المكونات التي تساعد في الحصول على شعر مفرود والتخلص من تجعد الشعر، تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عمل هذه الوصفة.

سوف نعرض عليكم طريقة استخدام هذا القناع بكل سهولة من أجل الحصول على شعر مفرود في خطوات بسيطة وغير مكلفة تماما:

أولا نقوم بخلط الخميرة مع الماء ثم نتركه حتى يختمر لمدة عدة دقائق ويجب وضع ثلاث ملاعق فقط من الخميرة حتى يمكنكم الحصول على نتائج مذهلة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ويجب تركه نصف ساعة ثم يمكنكم بعد ذلك البد في تدليك الشعر بواسطة الخميرة حتى يمكنكم الحصول على نتائج مذهلة.

ثم يمكنكم بعد ذلك غسل الشعر بالماء البارد ثم يتم تصفيف الشعر بالطريقة المعتادة ولكن من الأفضل استخدام مرطب جيد للتصفيف حتى يمكنكم الحصول على شعر صحي وأملس.

في الخطوات القادمة سوف نقدم لكم طريقة أخرى لعمل الخميرة مع العسل فهو قناع متميز للغاية في فرد الشعر بخطوات سهلة للغاية ولا تحتاج إلى تكاليف مادية عالية: