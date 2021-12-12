التشيز كيك بالچيلي في المنزل وبحرفية كبرى محلات الحلويات في العالم

يعتبر التشيز كيك بالجيلي واحد من الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثيرين سواء كانوا صغار أو كبار، فترغب كل أم في أن تقدم أفضل حلوى إلى أطفالها، ويرجع أصل التشيز كيك لكونها حلوى مكونة من عدة طبقات بألوان مختلفة حيث تتكون الطبقة السفلية من البسكويت المطحون والمكبوس بالزبدة، أما الطبقة الثانية فهى تتكون من الجبنة الكريمي الغير مملحة، والطبقة الثالثة للتشيز كيك وهى الطبقة العلوية فتغطى الجبنة الكريمي بطبقة من الچيلي أو بأنواع مختلفة من الفاكهة كالتوت والفراولة وغيرها، ويعود أصل التشيز كيك إلى دولة اليونان وتقدم بكثرة في معظم المطاعم في أنحاء العالم وأصبحت تقدم في دول العالم كله بالكثير من الطرق، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير التشيز كيك بالچيلي في البيت بكل سهولة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات الطبقة الأولى للتشيز كيك مائة جرام من البسكويت السادة نوع جيد. كأس من الزبدة المذابة. القليل من السكر المطحون. مقادير الطبقة الثانية للتشيز كيك كأس من الكريمة. علبة من الحليب المكثف. أربعة مكعبات من الجبن الكريمي. مظروف ونصف من الجيلي. مقادير طبقة تغليف التشيز كيك ثمانية حبات من الفراولة. ملعقتان كبيرتان من السكر. مغلف من الجيلي الفراولة. كأس من الكريمة المخفوقة. طريقة تحضير التشيز كيك بالجيلي في المنزل من أجل تحضير الطبقة الأولى يتم طحن البسكويت بالاعتماد على الخلاط الكهربائي بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة مع الخلط لحين أن تتداخل كافة المقادير. بعد ذلك يتم رص البسكويت في الصينية الخاصة بالتشيز كيك ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين أن تتجمد. من أجل تحضير الطبقة الثانية يتم إذابة الجيلي باتباع التعليميات المتواجدة على العلبة ثم يتم تركه جانبًا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم رفعه على النار ثم إضافة الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة ومكعبات الجبن والجيلي ثم يتم التقليب لحين أن تتجانس المقادير مع بعضها البعض ويظهر إليكم خليط كريمي. بعد ذلك يتم توزيع الخليط على البسكويت المتواجد في الصينية ثم يتم إدخالها إلى الثلاجة. مكونات الطبقة الأولى للتشيز كيكمقادير الطبقة الثانية للتشيز كيكمقادير طبقة تغليف التشيز كيكطريقة تحضير التشيز كيك بالجيلي في المنزل الوسوم

يعتبر التشيز كيك بالجيلي واحد من الحلويات الغربية التي يقبل على تناولها الكثيرين سواء كانوا صغار أو كبار، فترغب كل أم في أن تقدم أفضل حلوى إلى أطفالها، ويرجع أصل التشيز كيك لكونها حلوى مكونة من عدة طبقات بألوان مختلفة حيث تتكون الطبقة السفلية من البسكويت المطحون والمكبوس بالزبدة، أما الطبقة الثانية فهى تتكون من الجبنة الكريمي الغير مملحة، والطبقة الثالثة للتشيز كيك وهى الطبقة العلوية فتغطى الجبنة الكريمي بطبقة من الچيلي أو بأنواع مختلفة من الفاكهة كالتوت والفراولة وغيرها، ويعود أصل التشيز كيك إلى دولة اليونان وتقدم بكثرة في معظم المطاعم في أنحاء العالم وأصبحت تقدم في دول العالم كله بالكثير من الطرق، ولذلك سوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة تحضير التشيز كيك بالچيلي في البيت بكل سهولة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. مكونات الطبقة الأولى للتشيز كيك مائة جرام من البسكويت السادة نوع جيد. كأس من الزبدة المذابة. القليل من السكر المطحون. مقادير الطبقة الثانية للتشيز كيك كأس من الكريمة. علبة من الحليب المكثف. أربعة مكعبات من الجبن الكريمي. مظروف ونصف من الجيلي. مقادير طبقة تغليف التشيز كيك ثمانية حبات من الفراولة. ملعقتان كبيرتان من السكر. مغلف من الجيلي الفراولة. كأس من الكريمة المخفوقة. طريقة تحضير التشيز كيك بالجيلي في المنزل من أجل تحضير الطبقة الأولى يتم طحن البسكويت بالاعتماد على الخلاط الكهربائي بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة مع الخلط لحين أن تتداخل كافة المقادير. بعد ذلك يتم رص البسكويت في الصينية الخاصة بالتشيز كيك ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين أن تتجمد. من أجل تحضير الطبقة الثانية يتم إذابة الجيلي باتباع التعليميات المتواجدة على العلبة ثم يتم تركه جانبًا. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم رفعه على النار ثم إضافة الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة ومكعبات الجبن والجيلي ثم يتم التقليب لحين أن تتجانس المقادير مع بعضها البعض ويظهر إليكم خليط كريمي. بعد ذلك يتم توزيع الخليط على البسكويت المتواجد في الصينية ثم يتم إدخالها إلى الثلاجة. مكونات الطبقة الأولى للتشيز كيكمقادير الطبقة الثانية للتشيز كيكمقادير طبقة تغليف التشيز كيكطريقة تحضير التشيز كيك بالجيلي في المنزل

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