تحضير كيكة البرتقال الهشة اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم

حضري كيكة البرتقال، تعد الكيكة واحدة من أهم أنواع الحلويات التي تكون موجودة في كل منزل حيث من الممكن تناولها في الصباح مع كوب من الشاي أو تناولها في أي وقت ويحبها الأطفال بشكل كبير ويفرحون بتناولها وتبدع الأمهات في طريقة إعداد الكيكة فهناك كيكة القهوة وهناك كيكة التفاح وكيكة البسبوسة وغيرها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة البرتقال الهشة كما نخبركم بأهم العوامل التي تساعد على نجاح أي نوع من الكيكة.

تحضير كيكة البرتقال الهشة اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة

عندما ترغب أي أم في إعداد أي وصفة طعام أو حلويات لعائلتها أول شئ تفكر فيه الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي تتكون منها هذه الوصفة ولهذا تبدع الأم وتفكر في إضافة كل ما هو مفيد وصحي في وصفتها ولهذا سنقوم بإضافة عصير البرتقال الغني بالعناصر الغذائية المتكاملة إلى الكيكة التي سنقوم بتحضيرها من خلال مكونات بسيطة وطريقة تحضيرها.

كوبان ونصف من الدقيق المنخول.

خمس بيضات.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الزيت.

كوب واحد من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة بسيطة من البيكنج صودا.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به عصير البرتقال والسمن والزيت والعسل والبيض والفانيليا وبشر البرتقال والسكر والبيكنج صودا ونقوم بتشغيل الخلاط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها تماماً. في إناء نضع كمية الدقيق المنخول ونضيف إليه البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم. نقوم بوضع الخليط الموجود في الخلاط الكهربائي في إناء عميق ثم نقوم بوضع الدقيق بالتدريج مع التقليب بالمضرب اليدوي حتي تكون العجينة جاهزة. نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نضيف إليها رشة من الدقيق ثم نضع الخليط فيها ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 170 درجة.

يجب تسخين الفرن قبل إدخال الصينية إليه.

يجب أن يكون الدقيق منخول جيداً ولا يوجد به أي تكتلات.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

أن تكون الصينية ذات حجم مناسب ولا صغيرة ولا كبيرة.

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