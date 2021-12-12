أطعم فايش بالسمنة البلدي وعلي أصوله بطريقة سهلة وصحية وأحلي من محلات المخبوزات

الفايش من أحلي وأطعم المخبوزات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء وهى من المخبوزات اللذيذة والتي تهدف إلي الإشباع، والفايش يحب تناوله العديد من الإفراد خاصتا الكبار والصغار يحبونه بطعمه اللذيذ وهو من أشهى المخبوزات وله أصناف عديدة وأشكال متنوعة، ومعظم الأمهات يبحثون عنها وهى تعتبر من عادات الاحتفال بفرحة العيد ويفضل أكلها بجانب كوب من اللبن أو الشاي، والتي يكون لها مذاق طيب ولذيذ وذات قيمة غذائية عالية ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأحلي طريقة لعمل الفايش .

أربعة كيلو من الدقيق أو حسب الكمية التي تناسبك.

كيلو من السمنة البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.

كيلو من اللبن الدافئ.

كوبان من السكر.

ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة كبيرة من المحلب.

ملعقة كبيرة من ألكركم.

كوبان من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من الملح.

أحلى طريقة لتحضير فايش ومكوناته المكوناتطريقة عمل خميرة الفايش ومكوناتها

نقوم أولا بأعداد خميرة الفايش لكى تختمر قبل التحضير ويجب أحضار بطرمان زجاج لتحضير الخميرة به والتي تتكون من الآتي.

كيلو من اللبن الساخن.

ثلاث أكياس من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

المكوناتطريقة تحضير الخميرة

نقوم بإضافة ملعقتان السمسم المحمص على اللبن الدافئ ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية عليهم ونضعهم في البطرمان الزجاجي ونقفل جيدا ونتركها حتى تختمر .

يتم إحضار إناء كبير ونضع به هذه المكونات وهى السمنة والسكر واللبن والكركم والمحلب والحبهان ورشة من الملح وتكون السمنة واللبن دافئ وتخلط هذه المكونات جيدا حتى الذوبان ثم نضيف إليه كمية الدقيق المطلوبة وتعجن في العجان حتى تتجانس العجينة جيدا وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة التي تم اختمارها ويتم الاستمرار في العجن لكى تتماسك وبعد ذلك تترك العجينة وتغطى حتى تختمر لمدة نصف ساعة تقريبا .

نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنيها بالسمنة ثم نقطع العجينة على شكل أصابع طويلة أو على شكل دائرة أو على حسب الرغبة ولها أشكال عديدة ومتنوعة ونضع هذه الصنية حتى تختمر لمدة نصف ساعة

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم أدخال هذه الصنية بعد اختمارها في الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى تأخذ لونها الذهبي من الجانبين لتعطينا قرمشه لذيذة، وبعد ذلك يتم فردها على قماشة قطنية ونتركها في الهواء لتعطي قرمشه وطعم رائع ثم نقوم بإحضار طبق نقدم فيه أحلي فايش.

طريقة التحضير