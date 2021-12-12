ملعقة سحرية من مطبخك لتخزين الطماطم من السنة للسنة من غير ما يتغير طعمها أو يبوظ

تخزين الطماطم من خلال خطوات بسيطة وبأكثر من طريقة من الممكن أن يتم التخزين لتلك الثمار حيث أن الطماطم من أهم أنواع الثمار والخضراوات والتي لا غنى عنها، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل الطرق والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على ثمار الطماطم بمذاقها الطازج من خلال التخزين بخطوات سليمة ولا تتأثر بطول فترة التخزين، وفيما يأتي خطوات الحفظ للطماطم.

تخزين الطماطم من السنة للسنة

من الممكن أن يتم التخزين للطماطم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تحفظ الطماطم طازجة وخالية من العيوب لفترات طويلة، ومن خلال خطوات بسيطة تحفظ الطماطم من دون أن تتأثر بالعوامل أو الأجواء الخارجية، وفيما يأتي أهم الخطوات،

خطوات تخزين الطماطم في الفريزر

الفريزر أفضل وسيلة من الممكن أن يتم استعمالها أو الاستعانة بها لحفظ الطماطم بشكل كامل ومن دون أن تتأثر الثمرة بطعم غريب أو لون مغاير للونها والخطوات نذكرها على هذا النحو الآتي:

نقوم بغسل كمية الطماطم المراد حفظها.

تصفية الطماطم تماما من الماء.

البدء في وضعها بأكياس من البلاستيك وتوضع بالفريزر.

يتم الاحتفاظ بالطماطم لأكثر من اثني عشر شهرا متواصلين.

تخزين الطماطم عن طريق الصلصة المركزة

الطماطم من الممكن أن يتم تحويلها إلى معجون الصلصة المركز من خلال أن يتم استعمال الكمية المطلوبة من الطماطم، وعمل الآتي من الخطوات التالية:

نحضر الطماطم المراد عملها صلصة وغسلها.

يتم تقطيعها والتخلص من البذور.

تتم التسوية من خلال وضع الطماطم مع القليل من بودرة البصل مع بودرة الثوم.

إضافة الملح والفلفل الأسود وربع كوب من الخل.

نضيف أيضا عدد ملعقة واحدة كبيرة من السكر على الطماطم أثناء تسويتها.

بعد أن تتم التسوية للطماطم وتخلصها من السوائل يتم ضربها من خلال استعمال الهاند بلندر وضربها جيدا حتى نحصل على معجون صلصة طماطم مركزة سهلة التخزين في برطمانات محكمة الغلق أو أكياس من البلاستيك، وذلك حتى تطول فترة الحفظ للصلصة ومن المفضل أن تتم إضافة الزيت أعلى كمية الصلصة المخزنة.

يمكنك حفظ الطماطم عن طريق التحميص في الثلاجة لمدة أسبوع او 6 أشهر، في البداية يجب تقطيع الطماطم بشكل طولي، ثم قومي بوضع الملح والفلفل وزيت الزيتون، ثم نقوم بتغليف الطماطم بالقصدير او ورق الألومنيوم ثم قومي بوضعها في الفرن لمدة ساعة الا ربع ثم نخرجها من الفرن بعد تحولها الي اللون الذهبي واتركيها تبرد