بطريقة سهلة أهم خطوان وسر عمل النوتيلا في المنزل بنفس طعم البرطمانات الجاهزة

سر عمل النوتيلا في المنزل بنفس طعم البرطمانات الجاهزة تعد الشيكولاته النوتيلا من أكثر أنواع الشيكولاته التي أصبحت حديث العصر حيث يفضل مذاقها أغلب الأشخاص خاصة الصغار وأصبحت محلات الحلويات والمخابز ومحلات صنع الفطائر والكيك والتورتة تدخل استخدام الشيكولاته النوتيلا في أغلب أنواع الحلويات التي تصنعها، لدرجة أنه أصبح يتم استخدام النوتيلا في تزيين وحشو كنافة رمضان وحازت على إعجاب كل من تذوقها، لذلك نقدم لكل عشاق الشكولاته اليوم طريقة عمل النوتيلا في المنزل بنفس طعم وقوام برطمانات النوتيلا الجاهزة، وذلك بمكونات بسيطة أغلبها ما فرو في كل بيت، مما يساعدك على إرضاء أطفالك وضمان النظافة والجودة والحصول على نفس المذاق .

طريقة عمل النوتيلا في المنزل

نقدم لربات المنزل وكل محبي الشيكولاته النوتيلا ذات المذاق الرائع الناعم ونكهة البندق المميزة، طريقة سهلة وسريعة لإعداد النوتيلا في المنزل، حيث أن عمل الشكولاتة في المنزل يعد أفر كثيراً من شرائها، وذلك حيث أن سعر البرطمان الوسط من النوتيلا الجاهزة يكفي لإعداد كمية من الشوكولاته في المنزل مماثلة له في الحجم مرتين أو أكثر،مما يضمن لكي عمل أى كمية تريدينها من النوتيلا في المنزل بتكلفة قليلة وتصلح لإضافتها لجميع انواع الحلويات التزيين والحشو وفردها في السندوتشات أو العيش التوست.

خطوات عمل النوتيلا في المنزل بنفس طعم البرطمانات الجاهزة

لا تقلقي عزيزتي إن كنتي حاولتي الوصول لمذاق النوتيلا الرائع مراراً و تكراراً ولم تنجح الطريقة معك، او لم تحصلي على نفس المذاق الناعم المتماسك الذي يميز النوتيلا عن غيرها من أنواع الشيكولاته الأخري، نقدم اليكي اليوم سر نجاح عمل النوتيلا في المنزل.

المكونات

1 كوب حليب

5 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

1 كوب سكر

1/2 كوب زيت

كيس نسكافية بنكهة البندق أو شراء زيت البندق من العطار

الخطوات

يتم خفق الحليب مع السكر والكاكاو جيداً بواسطة محضر الطعام أو الخلاط

يتم إضافة الزيت ملعقة ملعقة مع الخفق المتقطع للخليط حتى يتجانس ويثقل ويصبح قوامه سميك مثل المايونيز ومتشابه مع قوام النوتيلا الجاهزة .

توضع الشوكولاته النوتيلا في برطمان نظيف وجاف ويتم حفظه في الثلاجة لحين الاستخدام.