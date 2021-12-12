أقوى قناع لتوريد البشرة وإزالة التجاعيد يجعل بشرتك مشدودة كالزجاج من أول مرة

أقوى قناع طبيعي لتوريد البشرة وإزالة التجاعيد يجعل بشرتك مشدودة كالزجاج من أول مرة، إليكي سيدتي قناع الشمندر الأحمر لشد البشرة ومحاربة التجاعيد وكبر السن، حيث أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويخفي آثار التجاعيد والآثار الغير محببة على الجلد، لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الشمندر الأحمر فهو المكون الأساسي في وصفتنا اليوم وله فوائد طبيعية فريدة من نوعها، حيث يعزز من صحة البشرة بشكل عام وذلك لأنه يمتلك في مكوناته الكثير من الكاروتينات بالاضافة إلى فيتامين أ، كما أن الشمندر يرطب البشرة ويمنحها لوناً وردياً جذاباً.

أقوى قناع لتوريد البشرة وإزالة التجاعيد

يتكون قناع الشمندر الأول لشد البشرة وتوريدها طبيعياً من العناصر التالية:

حبة من الشمندر الأحمر.

1 ملعقة من الجيلاتين.

نقوم بتقشير الشمندر الأحمر ثم نبشره باستعمال مبشرة ثم نصفي مبشور الشمندر باستعمال مصفاة، لاستخراج عصير الشمندر وفي وعاء آخر نضيف الجيلاتين مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من عصير الشمندر، ثم نضع الوعاء على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر حتى يذوب الجيلاتين. ضعي هذا الخليط على البشرة بإستخدام فرشاة ميك أب نظيفة ضعيه على بشرة الوجه والرقبة، واتركيه لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف تماماً ثم قومي بإزالة هذا القناع بلطف من الأطراف، ثم اغسلي بشرتك بالماء ورطبيها بعد ذلك بزيت أو كريم مرطب، طبقي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وستحصلين على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودة ورطبة.

قناع الشمندر لشد البشرة وإخفاء التجاعيد

يتكون القناع الثاني والذي يعتمد بشكل مباشر على الشمندر أيضاً من المقادير التالية:

باقي كمية عصير الشمندر.

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

1 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ه.

نضيف النشا إلى عصير الشمندر ونمزج المكونين معا جيداً ثم نسكب المزيج في إناء مناسب، ويرفع على النار لمدة 10 دقائق ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط كريمي، والآن حصلنا على كريم الشمندر وبعدها نضف ملعقتين من هذا الكريم في وعاء مع إضافة جل الألوفيرا وزيت فيتامين ه، ثم نمزج المكونات جيداً وبعد ذلك نحتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية. ضعي هذا الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة والمناطق المجعدة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء جيداً وكرري تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، ويمكنك وضع هذا الكريم على بشرتك بشكل يومي وستحصلين على نتيجة رائعة.