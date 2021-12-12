ألذ طريقة لعمل سويسرول الشيكولاتة الهش في البيت بأقل التكاليف وخطوات سهلة وبسيطة

السويسرول يعد من أنواع الكيكات المشهورة والمنتشرة بكثرة علي مستوي العالم حيث أنها تتميز بقوام هشر وطري جدا ولها مذاق جميل ولذيذ فهي من الكيكات المحببة لدي جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، لذلك يقومون كل الناس بشرائها من المحلات أو المخابز بأعلي الأسعار نظرا لطعمها الرائع والنكهات والصوصات التي تُضاف عليها ومن أمثلة هذه الصوصات هو صوص الشوكولاته البني أو البيضاء أو صوص الكراميل وممكن أن نضيف إليها كريم شانتيه أو فواكهة أو سكر بودر. مكونات السويسرول بالشوكولاته نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كوب واحد صغير من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

خمس بيضات.

مكونات الكريمة وهي كوب كبير من الكريم شانتيه الخام وكوب كبير من الحليب السائل.

مكونات صوص الشوكولاته كوب كبير من الكاكاو الخام ونصف كوب كبير من السكر وكوب كبير من الحليب السائل وربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل السويسرول بالشوكولاته لابد من تجهيز الكريمة أولا وهذا من خلال وضع كوب كبير من الكريم شانتيه الخام في طبق مناسب ونقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي، ثم نضيف كوب كبير من الحليب السائل ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط حتي نحصل علي قوام ناعم وثقيل ثم نضعها في الثلاجة لعدة ساعات حتي يتم تماسكها.

ثم يتم تجهيز صوص الشوكولاته وهذه من خلال وضع كوب كبير من الكاكاو الخام ونصف كوب كبير من السكر وكوب كبير من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونقوم بوضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي حتي يتم الحصول علي قوام ثقيل.

وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

ثم قومي بتحضير طبق كبير وعميق ونضع به خمس بيضات ولكن نضيف بياض البيض فقط ثم يتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله علي سرعة متوسطة حتي نحصل علي قوام هش وأبيض وكريمي، ثم نحضر طبق آخر ونضع به صفار البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا البودر وكوب واحد صغير من السكر ويتم خلطهم بمضرب البيض أيضا ونستمر في الخلط حتي يتم تجانسهم جيدا.

ثم يتم تجهيز وعاء ونضع به الدقيق والبيكينج بودر والملح والكاكاو ونقوم بخلطهم ثم يتم إضافتهم علي خليط صفار البيض، وبعد ذلك يتم وضعهم علي بياض البيض الهش ويتم خلطهم بإستخدام ملعقة ولكن يتم خلطهم برفق وفي إتجاه واحد.

ثم يتم تجهيز صينية مستكيلة ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع خليط الكيك بها ثم يتم إدخالها في الفرن حتي يتم تسويتها، وبعد ذلك يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد تماما ثم نقوم بدهنها بصوص الشوكولاته ونضع الكريمة عليها ونقوم بلفها ثم نضيف القليل من صوص الشوكولاته إليها. مكونات السويسرول بالشوكولاتهطريقة عمل السويسرول بالشوكولاته الوسوم

السويسرول يعد من أنواع الكيكات المشهورة والمنتشرة بكثرة علي مستوي العالم حيث أنها تتميز بقوام هشر وطري جدا ولها مذاق جميل ولذيذ فهي من الكيكات المحببة لدي جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، لذلك يقومون كل الناس بشرائها من المحلات أو المخابز بأعلي الأسعار نظرا لطعمها الرائع والنكهات والصوصات التي تُضاف عليها ومن أمثلة هذه الصوصات هو صوص الشوكولاته البني أو البيضاء أو صوص الكراميل وممكن أن نضيف إليها كريم شانتيه أو فواكهة أو سكر بودر. مكونات السويسرول بالشوكولاته نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من مسحوق الكاكاو الخام.

كوب واحد صغير من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا البودر.

خمس بيضات.

مكونات الكريمة وهي كوب كبير من الكريم شانتيه الخام وكوب كبير من الحليب السائل.

مكونات صوص الشوكولاته كوب كبير من الكاكاو الخام ونصف كوب كبير من السكر وكوب كبير من الحليب السائل وربع كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل السويسرول بالشوكولاته لابد من تجهيز الكريمة أولا وهذا من خلال وضع كوب كبير من الكريم شانتيه الخام في طبق مناسب ونقوم بتحضير مضرب البيض الكهربائي، ثم نضيف كوب كبير من الحليب السائل ولكن يتم وضعه بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط حتي نحصل علي قوام ناعم وثقيل ثم نضعها في الثلاجة لعدة ساعات حتي يتم تماسكها.

ثم يتم تجهيز صوص الشوكولاته وهذه من خلال وضع كوب كبير من الكاكاو الخام ونصف كوب كبير من السكر وكوب كبير من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونقوم بوضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي حتي يتم الحصول علي قوام ثقيل.

وبعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

ثم قومي بتحضير طبق كبير وعميق ونضع به خمس بيضات ولكن نضيف بياض البيض فقط ثم يتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله علي سرعة متوسطة حتي نحصل علي قوام هش وأبيض وكريمي، ثم نحضر طبق آخر ونضع به صفار البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا البودر وكوب واحد صغير من السكر ويتم خلطهم بمضرب البيض أيضا ونستمر في الخلط حتي يتم تجانسهم جيدا.

ثم يتم تجهيز وعاء ونضع به الدقيق والبيكينج بودر والملح والكاكاو ونقوم بخلطهم ثم يتم إضافتهم علي خليط صفار البيض، وبعد ذلك يتم وضعهم علي بياض البيض الهش ويتم خلطهم بإستخدام ملعقة ولكن يتم خلطهم برفق وفي إتجاه واحد.

ثم يتم تجهيز صينية مستكيلة ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع خليط الكيك بها ثم يتم إدخالها في الفرن حتي يتم تسويتها، وبعد ذلك يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد تماما ثم نقوم بدهنها بصوص الشوكولاته ونضع الكريمة عليها ونقوم بلفها ثم نضيف القليل من صوص الشوكولاته إليها. مكونات السويسرول بالشوكولاتهطريقة عمل السويسرول بالشوكولاته

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