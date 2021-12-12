ألذ حلويات الشتاء المفضلة طريقة عمل صينية البطاطا في الفرن بطعم ومذاق رائع وشهي

فصل الشتاء يعد فصل من الفصول التي يحتاج فيها الإنسان أن يتناول الأكلات والمشروبات التي تساعد علي تدفئة الجسم وخاصة عندما يكون الجو أكثر برودة، فمن ضمن الأكلات التي تساعد علي ذلك والمعروفة بين الناس هي البطاطا وأيضا من ضمن المشروبات التي تجعلنا نشعر بالدفئ بمجرد تناولها هي الكاكاو والسحلب، ولكن في هذا المقال نقدم طريقة عمل أكلة شتوية ومفيدة جدا تعمل علي تدفئة الجسم بشكل كبير وغير ذلك أنها تحتوي علي عدد كبير من العناصر الغذائية منها الفيتامينات. مكونات البطاطا بالمهلبية في الفرن نصف أو كيلو من البطاطا.

كوبان كبيران من ىالحليب السائل.

ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل البطاطا بالمهلبية في الفرن قومي بتحضير كمية من البطاطا ولتكن كيلو ثم قومي بغسلها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم وضع وعاء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار بشرط أن تكون النار عالية ثم نضع كمية البطاطا في الماء ونتركها علي النار حتي يتم سلقها جيدا.

وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار وقومي بتحضير طبق مناسب ثم يتم تقشير البطاطا المسلوقة ووضعها في هذا الطبق وبعد الإنتهاء من تقشير البطاطا قومي بهرسها جيدا حتي تكون ناعمة.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

وبعد ذلك قومي بتجهيز المهلبية لذلك يتم وضع إناء علي النار ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل وست ملاعق كبيرة من النشا وخمس ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر، وبعد ذلك قومي بتقليب كل المكونات وهي علي النار ونستمر في التقليب حتي يتم الحصول علي قوام ثقيل وكثيف.

ثم قومي بتحضير صينية مناسبة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضيف نصف كمية من البطاطا المهروسة ثم نضع المهلبية، وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من البطاطا المهروسة ثم نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة ثم يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد ليمكننا تقديمها. مكونات البطاطا بالمهلبية في الفرنطريقة عمل البطاطا بالمهلبية في الفرن الوسوم

فصل الشتاء يعد فصل من الفصول التي يحتاج فيها الإنسان أن يتناول الأكلات والمشروبات التي تساعد علي تدفئة الجسم وخاصة عندما يكون الجو أكثر برودة، فمن ضمن الأكلات التي تساعد علي ذلك والمعروفة بين الناس هي البطاطا وأيضا من ضمن المشروبات التي تجعلنا نشعر بالدفئ بمجرد تناولها هي الكاكاو والسحلب، ولكن في هذا المقال نقدم طريقة عمل أكلة شتوية ومفيدة جدا تعمل علي تدفئة الجسم بشكل كبير وغير ذلك أنها تحتوي علي عدد كبير من العناصر الغذائية منها الفيتامينات. مكونات البطاطا بالمهلبية في الفرن نصف أو كيلو من البطاطا.

كوبان كبيران من ىالحليب السائل.

ست ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل البطاطا بالمهلبية في الفرن قومي بتحضير كمية من البطاطا ولتكن كيلو ثم قومي بغسلها بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم وضع وعاء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء، ونتركه علي النار بشرط أن تكون النار عالية ثم نضع كمية البطاطا في الماء ونتركها علي النار حتي يتم سلقها جيدا.

وبعد ذلك يتم رفعها من علي النار وقومي بتحضير طبق مناسب ثم يتم تقشير البطاطا المسلوقة ووضعها في هذا الطبق وبعد الإنتهاء من تقشير البطاطا قومي بهرسها جيدا حتي تكون ناعمة.

ثم يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن.

وبعد ذلك قومي بتجهيز المهلبية لذلك يتم وضع إناء علي النار ونضع به كوبان كبيران من الحليب السائل وست ملاعق كبيرة من النشا وخمس ملاعق كبيرة من السكر وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر، وبعد ذلك قومي بتقليب كل المكونات وهي علي النار ونستمر في التقليب حتي يتم الحصول علي قوام ثقيل وكثيف.

ثم قومي بتحضير صينية مناسبة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضيف نصف كمية من البطاطا المهروسة ثم نضع المهلبية، وبعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من البطاطا المهروسة ثم نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة ثم يتم إخراجها ونتركها حتي تبرد ليمكننا تقديمها. مكونات البطاطا بالمهلبية في الفرنطريقة عمل البطاطا بالمهلبية في الفرن

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