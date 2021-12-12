وصفة سحرية فعالة تخلصك من الشعر الأبيض والشيب المبكر في 5 دقائق فقط، إليكم كيفية علاج الشيب طبيعياً وفي 5 دقائق فقط، لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى قشور البطاطس فهي تعالج شيب الشعر وتمنع ظهوره من جديد، كما أن قشور البطاطس تساعد الشعر على استعادة لونه الأصلي وذلك لأن النشويات الموجودة في قشور البطاطس تعمل كملونات طبيعية، فقشور البطاطا قد استخدمت كبديل لصبغ الأقمشة لعدة قرون كما أنها تمنح الشعر لمعان بشكل فعال، كذلك نحتاج إلى النسكافيه فهو يعالج شيب الشعر المبكر وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأصباغ الداكنة التي تكافح الشيب المبكر، كما أن القهوة سريعة الذوبان تساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر والتقليل من تساقطه وتغذية فروة الرأس بشكل عام، لذلك بالنسكافيه يستخدم كمكون أساسي في كثير من أنواع الشامبو، وصفة سحرية فعالة تخلصك من الشعر الأبيض والشيب المبكر فعالة ومثبتة في 5 دقائق فقط.

وصفة سحرية فعالة تخلصك من الشعر الأبيض

تتكون وصفة علاج الشيب المبكر من العناصر الأتية :

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

صفار بيضة واحدة

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نأخذ حبة البطاطس ونقوم بتقشيرها لإزالة القشرة الخارجية (سنحتاج فقط إلى قشور البطاطس)، ثم نقطع قشور البطاطس إلى شرائح صغيرة الحجم ثم نضعها في قدر مناسب مع إضافة الماء، وبعد ذلك نرفعه على النار ليتم غليان قشور البطاطس لمدة 10 دقائق وبعد غلي قشور البطاطس جيداً نرفع القدر عن النار، ثم نرشح مغلي قشور البطاطس و نضع المحلول في وعاء ونضيف إليه القهوة سريعة الذوبان، ثم نمزج المكونين جيداً ونضيف بعدها صفار البيضة ونتابع الخلط بشكل جيد حتى يتجانس قوام المزيج.

طبق هذا الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل مع التركيز جيداً على خصلات الشيب بشعرك، ويمكنك وضع الخليط في قنينة بخاخ ورشه على الشعر ثم اتركيه لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك اغسل شعرك بالشامبو المناسب، ومن أول إستخدام سيختفي الشعر الأبيض و لأفضل النتائج كرري وصفة التخلص من الشعر الأبيض و الشيب المبكر مرتين في الأسبوع.