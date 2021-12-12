طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بخلطة لذيذة وسر تتبيلة اللحمة زي بتاع بره

الحواوشي يعد من الأكلات التي يحبها جميع الناس بلا إستنثاء بما فيهم صغار السن حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع ومن الممكن أن نقوم بعمل الحواوشي بالفراخ أو باللحمة، ولكن الحواوشي باللحمة يتميز بمذاق أحلي وألذ من حواوشي الفراخ وغير ذلك أنه يمتلك عدد كبير من العناصر الغذائية مثل البروتينات وتقوم بعض الأمهات بعمل الحواوشي بشكل كثير لأن الأطفال لا يرغبون في تناول اللحمة كثيرا لذلك تقوم الأمهات بعمل أكلات تحتوي علي اللحمة ومن أمثلتها الحواوشي. طريقة عمل الحواوشي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كمية من الخبز.

كمية من الزيت النباتي. طريقة تحضير الحواوشي نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة وبعد ذلك يتم إضافة ربع كيلو من البصل المفروم ناعم ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس ويتم إضافة ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم ناعم.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ثم نضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من البابريكا وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر وربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات جيدا حتي يتكون لدينا عجينة متماسكة ومتجانسة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الخبز ويتم حشوه بخليط اللحمة المفرومة ثم نقوم بتجهيز طاسة مسطحة علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ثم نضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونتركها علي النار حتي يتم تسخين الطاسة.

ثم نقوم بوضع الخبز الذي يوجد به اللحمة ونتركه علي النار حتي يتغير لونه من الوجهين ويكون باللون الذهبي وبعد الإنتهاء من الكمية نقوم بتقديمه مباشرة. طريقة عمل الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي الوسوم

الحواوشي يعد من الأكلات التي يحبها جميع الناس بلا إستنثاء بما فيهم صغار السن حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع ومن الممكن أن نقوم بعمل الحواوشي بالفراخ أو باللحمة، ولكن الحواوشي باللحمة يتميز بمذاق أحلي وألذ من حواوشي الفراخ وغير ذلك أنه يمتلك عدد كبير من العناصر الغذائية مثل البروتينات وتقوم بعض الأمهات بعمل الحواوشي بشكل كثير لأن الأطفال لا يرغبون في تناول اللحمة كثيرا لذلك تقوم الأمهات بعمل أكلات تحتوي علي اللحمة ومن أمثلتها الحواوشي. طريقة عمل الحواوشي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

كمية من الخبز.

كمية من الزيت النباتي. طريقة تحضير الحواوشي نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة وبعد ذلك يتم إضافة ربع كيلو من البصل المفروم ناعم ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس ويتم إضافة ثمرتان من الفلفل الأخضر المفروم ناعم.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونضيف نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ثم نضع ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من البابريكا وربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر وربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات جيدا حتي يتكون لدينا عجينة متماسكة ومتجانسة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الخبز ويتم حشوه بخليط اللحمة المفرومة ثم نقوم بتجهيز طاسة مسطحة علي النار بشرط أن تكون النار هادئة ثم نضع بها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونتركها علي النار حتي يتم تسخين الطاسة.

ثم نقوم بوضع الخبز الذي يوجد به اللحمة ونتركه علي النار حتي يتغير لونه من الوجهين ويكون باللون الذهبي وبعد الإنتهاء من الكمية نقوم بتقديمه مباشرة. طريقة عمل الحواوشيطريقة تحضير الحواوشي

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