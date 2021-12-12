أحلي طبق كشري ممكن تعمليه بالدقة بمكونات سهلة زي المطاعم والطعم ولا أروع

يعتبر طبق الكشري من أشهر الأكلات الشعبية والتي تكون معروفة في جميع الدول العربية ولكن من أكثر الدول التي يزداد تناول الكشري فيها هي مصر حيث أنها تشتهر بعمل أحلي وأطعم طبق كشري من بين كل هذه الدول، فجميع المصريين يعشقون تناوله بكثرة وبما فيهم الأطفال فهو مميز بطعم لذيذ جدا ورائحته طيبة وشكله يجذب إليه الكثير فقد توجد بعض الأسرار والتكات والتي يمكننا أن نتعرف عليها في هذا المقال والتي تجعلنا نقوم بعمل أجمل طبق كشري مصري. مكونات الكشري المصري نصف كيلو من الأرز المصري.

نصف كيلو من المكرونة صغيرة الحجم.

ربع كيلو من العدس.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ربع كيلو من البصل.

ربع كيلو من الحمص.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

كمية من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

كمية من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل الكشري المصري نقوم بتجهيز الأرز وهذا من خلال وضع إناء عميق علي النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ثم يتم وضع الأرز ونقوم بتقليبه حتي يتغير لونه ثم نضيف كمية من الماء والملح والفلفل الإسود والكمون ويتم تغطيته ونتركه علي النار حتي يتم تسويته.

ثم نقوم بتحضير المكرونة وهذا من خلال وضع وعاء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء، ثم نضع المكرونة ونضيف إليها كمية من الملح وملعقتان كبيرتان من الزيت ونتركها حتي يتم تسويتها ثم نقوم برفعها من علي النار ويتم تصفيتها من الماء.

وبعد ذلك يتم تحضير العدس من خلال وضع وعاء علي النار ونضع به كمية من الماء ونتركها حتي الغليان ثم نضع بها العدس ونتركه علي النار لكي يتم تسويته.

ثم يتم بتجهيز الطماطم فنقوم بوضع إناء عميق علي النار وبه ثلاث ملاعق من الزيت ثم نضع كوبان كبيران من عصير الطماطم وملعقتان كبيرتان من الصلصة ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة والسكر، ونتركه علي النار حتي نحصل علي قوام ثقيل من صلصة الطماطم.

وبعد ذلك نضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية من الزيت ونضيف البصل بشرط أن يتم تقطيعه علي شكل جوانح ويتم تقليبه بإستمرار حتي نحصل علي اللون الذهبي الغامق له.

ثم نضع إناء عميق علي النار وبه كمية من الماء وعند غليان الماء نضع الحمص ونتركه حتي يتم سلقه جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع وعاء علي النار وبه ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضيف الثوم المهروس ويتم تقليبه ونضع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود ونضع عصير الليمون والخل الأبيض ثم نضيف كمية من الماء ونتركه قليلا علي النار ثم يتم رفعه.

وبعد ذلك نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع كمية من الأرز ثم نضيف كمية من العدس والمكرونة وصلصة الطماطم وكمية من البصل والحمص ويتم تقديمه بجانب طبق ونضع به خلطة الثوم والخل. مكونات الكشري المصريطريقة عمل الكشري المصري الوسوم

يعتبر طبق الكشري من أشهر الأكلات الشعبية والتي تكون معروفة في جميع الدول العربية ولكن من أكثر الدول التي يزداد تناول الكشري فيها هي مصر حيث أنها تشتهر بعمل أحلي وأطعم طبق كشري من بين كل هذه الدول، فجميع المصريين يعشقون تناوله بكثرة وبما فيهم الأطفال فهو مميز بطعم لذيذ جدا ورائحته طيبة وشكله يجذب إليه الكثير فقد توجد بعض الأسرار والتكات والتي يمكننا أن نتعرف عليها في هذا المقال والتي تجعلنا نقوم بعمل أجمل طبق كشري مصري. مكونات الكشري المصري نصف كيلو من الأرز المصري.

نصف كيلو من المكرونة صغيرة الحجم.

ربع كيلو من العدس.

نصف كيلو من الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ربع كيلو من البصل.

ربع كيلو من الحمص.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

كمية من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

كمية من الكمون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل الكشري المصري نقوم بتجهيز الأرز وهذا من خلال وضع إناء عميق علي النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ثم يتم وضع الأرز ونقوم بتقليبه حتي يتغير لونه ثم نضيف كمية من الماء والملح والفلفل الإسود والكمون ويتم تغطيته ونتركه علي النار حتي يتم تسويته.

ثم نقوم بتحضير المكرونة وهذا من خلال وضع وعاء علي النار وبه كمية مناسبة من الماء ونتركها علي النار حتي يتم غليان الماء، ثم نضع المكرونة ونضيف إليها كمية من الملح وملعقتان كبيرتان من الزيت ونتركها حتي يتم تسويتها ثم نقوم برفعها من علي النار ويتم تصفيتها من الماء.

وبعد ذلك يتم تحضير العدس من خلال وضع وعاء علي النار ونضع به كمية من الماء ونتركها حتي الغليان ثم نضع بها العدس ونتركه علي النار لكي يتم تسويته.

ثم يتم بتجهيز الطماطم فنقوم بوضع إناء عميق علي النار وبه ثلاث ملاعق من الزيت ثم نضع كوبان كبيران من عصير الطماطم وملعقتان كبيرتان من الصلصة ورشة من الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة والسكر، ونتركه علي النار حتي نحصل علي قوام ثقيل من صلصة الطماطم.

وبعد ذلك نضع طاسة عميقة علي النار وبها كمية من الزيت ونضيف البصل بشرط أن يتم تقطيعه علي شكل جوانح ويتم تقليبه بإستمرار حتي نحصل علي اللون الذهبي الغامق له.

ثم نضع إناء عميق علي النار وبه كمية من الماء وعند غليان الماء نضع الحمص ونتركه حتي يتم سلقه جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع وعاء علي النار وبه ملعقتان كبيرتان من الزيت ثم نضيف الثوم المهروس ويتم تقليبه ونضع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود ونضع عصير الليمون والخل الأبيض ثم نضيف كمية من الماء ونتركه قليلا علي النار ثم يتم رفعه.

وبعد ذلك نحضر طبق مناسب للتقديم ونضع كمية من الأرز ثم نضيف كمية من العدس والمكرونة وصلصة الطماطم وكمية من البصل والحمص ويتم تقديمه بجانب طبق ونضع به خلطة الثوم والخل. مكونات الكشري المصريطريقة عمل الكشري المصري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي طبق كشري ممكن تعمليه بالدقة بمكونات سهلة زي المطاعم والطعم ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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