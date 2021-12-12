مكرونه الطاسة السريعة بالوايت صوص في 15 دقائق بدون كريمة أو قشطة أو لحمة

مكرونه الطاسة السريعة بالوايت صوص تعد هذه الوصفة من ألذ وأطعم الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في اسرع وقت خلال 10 دقائق فقط ستحصلين على ألذ مكرونة بالوايت صوص جوسي و كريمي بشكل لا يقاوم، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على التدفئة في هذا الأوقات من ليالي الشتاء، المكرونة دائما تعد من الأكلات المحببة لدى الجميع فهي من الأكلات السريعة التي يستطيع الجميع أن يحضروها من المنزل، تأكدي أنك سوف تعتمدي هذه الطريقة بعد الآن في تحضير المكرونه.مكونات مكرونة الطاسة بالوايت صوص
وجدنا الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها في المقلاة واليوم سنقدم لكم مكونات أسهل وأسرع طريقة لتحضير المكرونة بالوايت صوص وهي:
- ماء مغلي.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- كوب ونصف من المكرونة أي نوع.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- نصف حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف حبة من الفلفل الأحمر.
- 3 معالق من الزبدة.
- ملعقتين من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- جبنه مشكل.
هذه هي فقط المكونات التي نحتاجها في تحضير مكرونة الطاسة.طريقة تحضير طاسة المكرونة بالوايت صوص
من أسهل وأسرع الوصفات المغذية و الشتوية التي يمكن أن تحضيرها، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بتحضير نقوم بسلق المكرونة نضع في طاسة كبيرة ماء نضيف عليها القليل من الملح و الفلفل الاسود وملعقتين من الزيت.
- عندما تغلي الماء نضيف عليها كوب ونصف من المكرونة تترك في الغليان لمدة 7 دقائق فقط.
- نصفي المكرونة ونضعها في طبق وفي هذه الطاسة نقوم بوضع القليل من الزيت و ملعقتين من الثوم.
- عندما يتم تحمير الثوم نقوم بعد ذلك بإضافة الفلفل الأخضر والأحمر لكي يتم تشويهم.
- بعد ذلك نرفع الفلفل في طبق و نضيف في هذه الطاسة الزبدة حتى تذوب ثم نضيف الدقيق.
- نخلط الدقيق مع الزبدة بعد ذلك نقوم بالتدريج بوضع الحليب مع الخلط المستمر.
- نضيف الملح والفلفل وبهارات اللحم ثم نضع المكرونة والفلفل ونقلبهم في الوايت صوص.
- تترك في الوايت صوص لمدة 3 دقائق ثم تقدم في طبق الطعام.
- يضاف على وجهها الجبن المشكل وتدخل الفرن تأخذ لون فقط وهذه الخطوه إختياري.
- وتقدم للطعام وهي ساخنة لكي تستمتعين بالمكرونة و الوايت صوص.
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مكرونه الطاسة السريعة بالوايت صوص تعد هذه الوصفة من ألذ وأطعم الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في اسرع وقت خلال 10 دقائق فقط ستحصلين على ألذ مكرونة بالوايت صوص جوسي و كريمي بشكل لا يقاوم، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على التدفئة في هذا الأوقات من ليالي الشتاء، المكرونة دائما تعد من الأكلات المحببة لدى الجميع فهي من الأكلات السريعة التي يستطيع الجميع أن يحضروها من المنزل، تأكدي أنك سوف تعتمدي هذه الطريقة بعد الآن في تحضير المكرونه.مكونات مكرونة الطاسة بالوايت صوص
وجدنا الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها في المقلاة واليوم سنقدم لكم مكونات أسهل وأسرع طريقة لتحضير المكرونة بالوايت صوص وهي:
- ماء مغلي.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- كوب ونصف من المكرونة أي نوع.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقتين من الثوم المفروم.
- نصف حبة من الفلفل الأخضر.
- نصف حبة من الفلفل الأحمر.
- 3 معالق من الزبدة.
- ملعقتين من الدقيق.
- 2 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- جبنه مشكل.
هذه هي فقط المكونات التي نحتاجها في تحضير مكرونة الطاسة.طريقة تحضير طاسة المكرونة بالوايت صوص
من أسهل وأسرع الوصفات المغذية و الشتوية التي يمكن أن تحضيرها، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بتحضير نقوم بسلق المكرونة نضع في طاسة كبيرة ماء نضيف عليها القليل من الملح و الفلفل الاسود وملعقتين من الزيت.
- عندما تغلي الماء نضيف عليها كوب ونصف من المكرونة تترك في الغليان لمدة 7 دقائق فقط.
- نصفي المكرونة ونضعها في طبق وفي هذه الطاسة نقوم بوضع القليل من الزيت و ملعقتين من الثوم.
- عندما يتم تحمير الثوم نقوم بعد ذلك بإضافة الفلفل الأخضر والأحمر لكي يتم تشويهم.
- بعد ذلك نرفع الفلفل في طبق و نضيف في هذه الطاسة الزبدة حتى تذوب ثم نضيف الدقيق.
- نخلط الدقيق مع الزبدة بعد ذلك نقوم بالتدريج بوضع الحليب مع الخلط المستمر.
- نضيف الملح والفلفل وبهارات اللحم ثم نضع المكرونة والفلفل ونقلبهم في الوايت صوص.
- تترك في الوايت صوص لمدة 3 دقائق ثم تقدم في طبق الطعام.
- يضاف على وجهها الجبن المشكل وتدخل الفرن تأخذ لون فقط وهذه الخطوه إختياري.
- وتقدم للطعام وهي ساخنة لكي تستمتعين بالمكرونة و الوايت صوص.
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