مكرونه الطاسة السريعة بالوايت صوص في 15 دقائق بدون كريمة أو قشطة أو لحمة

مكرونه الطاسة السريعة بالوايت صوص تعد هذه الوصفة من ألذ وأطعم الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في اسرع وقت خلال 10 دقائق فقط ستحصلين على ألذ مكرونة بالوايت صوص جوسي و كريمي بشكل لا يقاوم، كما أنها مغذية جدًا و تساعد على التدفئة في هذا الأوقات من ليالي الشتاء، المكرونة دائما تعد من الأكلات المحببة لدى الجميع فهي من الأكلات السريعة التي يستطيع الجميع أن يحضروها من المنزل، تأكدي أنك سوف تعتمدي هذه الطريقة بعد الآن في تحضير المكرونه.

وجدنا الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها في المقلاة واليوم سنقدم لكم مكونات أسهل وأسرع طريقة لتحضير المكرونة بالوايت صوص وهي:

ماء مغلي.

ملعقتين من الزيت النباتي.

كوب ونصف من المكرونة أي نوع.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتين من الثوم المفروم.

نصف حبة من الفلفل الأخضر.

نصف حبة من الفلفل الأحمر.

3 معالق من الزبدة.

ملعقتين من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

جبنه مشكل.

هذه هي فقط المكونات التي نحتاجها في تحضير مكرونة الطاسة.

من أسهل وأسرع الوصفات المغذية و الشتوية التي يمكن أن تحضيرها، وطريقة التحضير هي: