بسكويت العشر دقايق السريع بـ 3 مكونات من البيت

بسكويت العشر دقائق بمكونات بسيطة، حيث يعد بسكويت العشر دقائق السريع من أنواع الحلويات التي يتم عملها بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة متواجدة في كل مطبخ، وتعتبر مكوناتها ليست مكلفة ويحتاج دقيق مخصص بالحلويات، وسكر وزيت نباتي أو البديل سمن نباتي، وفانيليا وبيكينج بودر، فمن خلال السطور تلك سنوضحها بالتفصيل.

يعتبر بسكويت العشر دقائق من أكثر أنواع الحلوى التي تفضل أن تحضرها كل ربة منزل وذلك لأنها سريعة التحضير وسهلة أيضًا فيقبل على تناول ذلك البسكويت الأطفال بالتحديد، وهناك الكثير من السيدات التي تجهل الطريقة الصحيحة في تحضير بسكويت العشر دقائق وإليكم في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت العشر دقائق.

مقادير ومكونات بسكويت العشر دقائق:

يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وسريعة فهي من المأكولات التي ترغب كل أم في تحضير لأفراد أسرتها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير بسكويت العشر دقائق:

كأس ونصف من الدقيق.

نصف كأس من السكر المطحون.

نصف كأس من الزيت.

ملعقة من اللبن.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

سكر بودرة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق:

يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بخطوات سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت العشر دقائق:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا البيض والفانيليا ثمي تم الضرب بالمضرب بالكهربائي. بعد ذلك يتم إضافة نصف كاس من السكر ويتم الخلط بالاعتماد على مضرب الكهربائي وبعد ذلك يتم إضافة الزبدة على خليط البيض والسكر ثم يتم الضرب مرة أخرى. بعد ذلك يتم إضافة كأس من الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في الخفق. الخطوة التالية يتم فيها إضافة كلًا من البيكنج بودر مع رشة من الملح ثم يتم خلط العجينة بالاعتماد على اليدين لحين أن تصبح متماسكة. بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى نصفين قسم يتم إضافة إليه ملعقة من الكاكاو والقسم الأخر ملعقة من اللبن. بعد ذلك يتم إشعال الفرن ويتم إحضار صاج ويتم تشكيل عجينة البسكويت إلى أشكال مختلفة بالاعتماد على ماكينة البسكويت. الخطوة الأخيرة يتم وضع فيها الصينية في فرن البوتاجاز في الرف الأوسط والانتظار لحين أن ينضج البسكويت ويتغير لونه إلى اللون الذهبي ثم يتم إخراجه من الفرن ثم الانتظار لحين أن يبرد وبالهناء عليكم جميعًا.

مقادير ومكونات بسكويت العشر دقائق بالنسكافية:

يتم تحضير المكونات من المنزل بكل سهولة لتواجده في كل مطبخ، سنوضحها الآن.