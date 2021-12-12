لأول مرة في البيت بسهولة للغاية طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة جداً هتنجح معاكي من أول مرة

سر عمل الكيكة الاسفنجية الهشة جداً هتنجح معاكي من أول مرة الكيك من أنواع المخبوزات الدارج الذي اعتاد جميع البيوت المصريين على تناوله في المناسبات وغير المناسبات، حيث يعد من أشهر وأقدم أنواع الحلويات المعروفة عند المصريين، وبالرغم من أنواع الكيك المتعددة التي يمكن صنعها في المنزل إلا أن عمل الكيك الاسفنجية الناجحة المرتفعة الهاشة يظل من أهم طرق عمل الكيك التي يسعها معظم النساء للنجاح في عملها لانه رغم من سهولة إعدادها إلا أن الكثير من السيدات تعانى من عدم الحصول فى القوام المضبوط والمثالي للكيك الاسفنجية، لذلك سنقدم اليوم وصفة مجربة لأمهر الشيفات في إعداد الكيكة الاسفنجية في المنزل بكل بساطة.

طريقة عمل الكيك الاسفنجية في المنزل بالمقادير والخطوات

يعد أهم ما يميز الكيكة الاسفنجية أن أغلب مكونات تصنيعها من فى بالمنزل بشكل شبه دائم، بالإضافة إلى أن نجاح الكيكة الاسفنجية يعتمد عليه نجاح عمل التورته في حال أن كانت معدة من أجل تجهيز التورت، حيث أن عمل التورتة في المنزل أوفر بكثير من شراء التورتة الجاهزة لذلك يعد أهم عامل في تحضيرها هو نجاح عمل الكيكة الاسفنجية بالمواصفات القياسية المضبوطة، لذلك اليوم نقدم طريقة عمل الكيك الاسفنجية بدون الحاجة إلى إضاعة الكثير من الجهد والمال لصنعها في المنزل، وفقاً لأقضل طرق عمل الكيك الأسفنجي المعدة على يد أفضل شيفات الحلويات .

طريقة عمل الكيك الاسفنجية في المنزل بالمقادير والخطوات

المكونات

10 بيضات

2 كيس فانيليا

1 ونصف كوب سكر

2 كوب إلا ربع دقيق

1 ملعقة كبيرة محسن كيك نصف باكو بيكنج باودر

1 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة الٱعداد

أولاً يتم وضع السكر والفانيليا والبيض في محضر الطعام أو الخلاط ويتم الخفق حتى يذوب السكر ثم نعود ونخفق مرة أخري حتى يصبح قوام الخليط مثل قوام الكريم شانتيه هاش وسميك.

ثانياً بعد نخل كمية الدقيق يضاف محسن الكيك أو البيكنج بودر للدقيق ثم يتم إنزال كميات الدقيقة على عدة مرات وكل مرة يتم تقليل الكمية التي أضيفت للخليط السائل من أسفل لأعلى بواسطة معلقة خشب او سيلكون او المضرب اليدوي.

ثالثاً يتم تسخين الفرن وتشغيله على درجة حرارة 180 وتجهيز قالب للكيك مقاس 24 يتم دهن بالزبدة بالكامل .

رابعاً يصب الخليط في القالب ويتم إدخال الكيكة الاسفنجية الفرن لمدة تتراوح مابين 30 دقيقة و40 دقيقة ولا يجب فتح باب الفرن علي الكيك قبل أن يمضي نصف ساعة من وقت دخولها الفرن حتى لا تتعرض للهواء البارد وتهبط .

يتم فتح باب الفرن لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك يمكن أخرجها من الفرن حتى تبرد.