بأقل تكلفة كيفية عمل البطاطس البوم فريت في المنزل بمنتهى السهولة مذاق مميز لعائلتك

طريقة عمل البطاطس البوم فريت بالخطوات في المنزل بأقل التكاليف من المؤكد أن البطاطس المقلية البوم فريت تحظى بحب عدد كبير من الاشخاص سواء كبار أو صغار، ويتهافت على شرائها ملايين الأشخاص حول العالم بكميات كبيرة يومياً من مطاعم الوجبات السريعة، ولكن نظراً لسعرها المرتفع بالأسواق تكون تكلفة توفرها بكميات في المنزل للتخزين عالية نوعاً، خاصةً في ظل زيادة الإقبال على تناول كميات كبيرة منها لأنها من الأطعمة التي تعطي شعور بالدفء في القسم البارد بالإضافة لكونها مصدر إمداد الجسم بالطاقة وتساهم في إعطاء إحساس بالشبع لفترات طويلة على مدار اليوم نقدم اليوم طريقة عمل البطاطس المقلية البوم فريت في المنزل بشكل مجرب وناجح، حيث قامت العديد من السيدات بمحاولات للوصول إلى الطعم والقوام المضبوط ولكن فشلت أغلب الطرق .

طريقة عمل البطاطس المقلية البوم فريت في المنزل

نظراً لزيادة البحث من جانب ربات المنازل عن الطريقة السليمة لعمل البطاطس المقلية البوم فريت التي تشبه التي تقدم مع الوجبات السريعة في المطاعم، حيث يسعون إلى عملها في المنزل لضمان النظافة وتوفير التكلفة خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك لتهافت الأطفال على تناول هذا النوع من البطاطس ويفضلونه على طعم البطاطس المقلية العادية، سنقدم طريقة سهلة وسريعة للحصول على أفضل مذاق البطاطس البوم فريت في المنزل وتوفير الكثير من المال الذي ينفق للحصول عليها جاهزة ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نذكرها اليوم .

خطوات عمل البطاطس المقلية البوم فريت في المنزل

في حال أن كنتي سيدتي قد جربتي العديد من الطرق لتحضير البطاطس المقلية في المنزل، إليكي طريقة ناجحة ومجربة ستجعلك تتفادي جميع الأخطاء التي تسببت في فشل التجارب الأخرى في الحصول على البطاطس المقلية البوم فريت مثل التي تقدم في مطاعم الوجبات السريعة، فكل ما عليكي هو أتباع الآتي:

أولاً يتم تقشير البطاطس جيدا وتقطيعها أصابع تماثل في الحجم البطاطس البوم فريت الجاهزة ثم يتم غسل البطاطس ونقعها في ماء مثلج لمدة نصف ساعة .

ثانياً يتم غليان ماء بكمية مناسبة لكمية البطاطس المقطعة ويتم وضعها في وعاء على النار ويضاف فى الماء ملعقة طعام كبيرة من الملح بالإضافة إلى ربع كوب من الخل.

ثالثاً يتم وضع البطاطس في الماء وتركها تغلي لمدة خمس دقائق، ثم نخرجها من الماء المغلي ونضعها في قدر بها ماء مثلج مرة أخرى .

رابعاً تترك البطاطس في الماء المثلج ربع ساعة ثم يتم وضعها على فوطة أو قماشة نظيفة حتى تصفي هذه المياة .

خامساً يتم تحضير زيت غزير مغلي يتم تنزيل اصابع البطاطس فيها لمدة دقيقة ثم تصفى من الزيت الزائد وتعبأ في أكياس وتضع في الغريزة لمدة لاتقل عن 3 ساعات قبل سحب كمية منها للتحمير والأكل.

وأخيراً بطاطس بوم فريت مثل الجاهزة وأفضل وأنظف وبأقل تكاليف.