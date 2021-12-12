طريقة تحضير كعكة السحابة البيضاء كيك الماء اللذيذ بطعم لا يُنسى، نشارك معكم اليوم وصفة في منتهى السهولة لعمل كعكة منزلية ذات طعم وقوام رائعين، حيث نقدم لكم طريقة تحضير كيك السحابة البيضاء والتي تسمى أيضاً كيكة الماء نظراً لبساطتها ووفرة مكوناتها. سنتمكن اليوم من خلال موضوعنا وبخطوات بسيطة للغاية من صنع كيكة السحابه بستخدام المضرب اليدوي فقط، أما النتيجة فهي ممتازة وسوف تحصلين على كيك يومي يقدم بجانب الشاي في منتهى اللذاذة مع طبقة كريمية رائعة.

طريقة تحضير كعكة السحابة البيضاء

المقادير للكيك مع ملاحظة أنه يجب جميع المكونات المستخدمة في وصفة اليوم تكون بدرجة حرارة الغرفة:

4 حبات بيض بمقدار 200 جرام.

كوب ونصف سكر بمقدار 270 جرام.

كوب إلا ربع زيت بمقدار 150 مللي.

2 كوب دقيق + ملعقة كبيرة بمقدار 270 جرام.

ملعقة ونصف كبيرة بيكنج بودر بمقدار 22 جرام.

كوب ماء بمقدار 210 مللي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

أما مقادير الطبقة الكريمية المكونة لكيكة السحابة البيضاء فهي:

كوب حليب مكثف محلى بمقدار 290 جرام.

200 جرام حليب عادي.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب حليب مجفف بمقدار 50 جرام.

نضع البيض في وعاء عميق ثم نخفقه قليلاً بالمضرب اليدوي وبعدها نضيف السكر ثم نقلب جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون، وتلك هي الخطوة الأولى لصنع كيكة السحابة البيضاء، وبعد ذلك نضيف الزيت ونقلب مع إضافة الفانيليا ثم نضيف الدقيق بالتدريج على 4 مرات، ويتم التقليب بعد كل إضافة حتى يختفي الدقيق ثم نضيف البيكنج بودر ونخلطه جيداً مع خليط الكيك، ثم نضيف الماء ونقلب بشكل جيد حتى يتجانس القوام ونحصل على خليط بقوام سائل نوعاً ما.

الخطوة الثانية في صنع كيك الماء هو الاستعانة بقالب يكون مفرغ من المنتصف، ثم نقوم بدهنه بالقليل من السمن أو الزبدة مع رشة بسيطة من الدقيق، ثم نسكب خليط الكيك وبعد ذلك ندخل القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف فوق الأوسط لمدة 45-50 دقيقة، وبعد خروجه نتركه جانباً على شبكة حتى يبرد ونحضر الطبقة الكريمية.

كيك الماء اللذيذ بطعم لا يُنسى

في إناء مناسب نضيف الحليب المحلى المكثف مع إضافة خليط الحليب والنشا ونضيف أيضاً الحليب المجفف، ثم نخلط المكونات جيداً على البارد حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات، ثم نرفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة دقيقة حتى يثقل القوام، وبعد ذلك نأخذ القالب ونحرر أطراف الكيك منه ثم نقلبه وباستخدام شوكة نثقب الكيك من أسفل، ثم نضع بداخل القالب القليل من الخليط الكريمي ونوزعه جيداً ثم نضع الكيك بداخل القالب مرة أخرى، وبعد ذلك نثقب الكيك من أعلى ثم نسكب باقي كمية الخليط الكريمي على الكيك وبعد ذلك ندخل الكيك للثلاجة مدة ربع ساعة، ثم نقلبه مرة أخرى ونقطعه وبعدها يكون جاهز للتقديم.