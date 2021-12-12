إعملي بسكويت الشوفان فخطوة واحدة

بسكويت الشوفان يعتبر من البسكويت المناسب جداً لفترات الدايت، حيث أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة وهو مشبع للغاية ومذاق جيد واليوم سوف نتناول طريقة لعمل بسكويت الشوفان بطريقة ومكونات سهلة. مكونات بسكويت الشوفان: ١ بيضة.

١ كوب شوفان.

نصف كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب من الزيت.

فانيليا.

بيكينج بودر. طريقة عمل بسكويت الشوفان: نشغل الفرن اولاً قبل البدء في البسكويت لكي تكون ساخنة عند وضع صينية البسكويت. نخلط الدقيق والشوفان و البيكينج بودر و السكر و الفانيليا معاً. ثم نضيف البيض و الزيت ونعجن لتمتزج كل المكونات. نحضر صينية وندهنها بالزيت ونشكل البسكويت بالأيدي بالشكل التى ترغبي به وضعي البسكويت على مسافات متباعده في الصينية. ندخل الصينية الفرن حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون وبتركه ليبرد تماماً. مكونات عمل بسكويت الشوفان بدون بيض: ١ كوب شوفان.

ربع كوب زبدة.

٢ ملعقة سكر.

نصف ملعقة من القرفة.

بيكينج بودر.

٣ ملعقة كبيرة حليب بودر. طريقة التحضير بسكويت الشوفان بدون بيض: نقوم بتسخين الفرن على درجة حراره ١٨٠ قبل البدء في عجن البسكويت. نخلص المكونات الجافة الشوفان والقرفة والبيكنج بودر والحليب البودر ونقلبهم حتى تمتزج المكونات. نضيف الزبدة والسكر للمكونات الجافة ونخلط المكونات معاً حتى تتجانس. نحضر صينيه ونضع بقا ورقة زبدة ثم نشكل وحدات البسكويت و نرصها على مسافات متباعدة حتى لا تلتصق اثناء الخبز. نتركة في الفرن على الرف الأوسط لمدة

من 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى ينضج.

ونترك بسكويت الشوفان بعد خروجه من الفرن يبرد تماماً. أسرار نجاح بسكويت الشوفان: ندخل البسكويت في فرن ساخن مسبقاً لذلك احرصي على تشغيل الفرن قبل البدأ في تحضير المكونات. نرص وحدات البسكويت على مسافات متباعدة لأنها ستمدد اثناء عملية الخبز حتى لا تلتصق ببعض حبات البسكويت. يمكنك استبدال الزيت بالزبدة في الصفة و العكس ولاكن يفضل الزبدة. بعد نضج بسكويت الشوفان اتركيه ليبرد تماما بدون ان تغطيه حتى يحافظ قرمشته. يمكنك اضافة ملعقة من الكاكاو لعمل بسكويت الشوفان بالشيكولاتة. يمكنك إضافة شوكليت شيبس كمية بسيطه جدا لعمل كوكيز بالشوفان. مكونات كوكيز الشوفان بالزبيب: ٣ كوب شوفان.

٢ كوب دقيق.

كوب زبدة.

كوب سكر.

كوب زبيب.

٢بيضة.

فانيليا.

كوب سكر بنى.

كوب ماء مغلى

ملعقة زبدة. طريقة التحضير: نقوم بخفق الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا. فى وعاء نمزج المكونات الجافة معاً ونضيفها الي الخليط السابق. نقوم بنقع الزبيب في الماء المغلي ونتركة. نصفى الزبيب من الماء جيدًا ونخلطه بالمعلقة مع باقى المكونات. نحضر صينية وندهنها زبدة ورشه دقيق و بملعقة الآيس كريم أو أي ملعقة نضع كرات من الخليط فى الصينية ندخلها الفرن. مكونات بسكويت الشوفان:طريقة عمل بسكويت الشوفان:مكونات عمل بسكويت الشوفان بدون بيض:طريقة التحضير بسكويت الشوفان بدون بيض:أسرار نجاح بسكويت الشوفان:مكونات كوكيز الشوفان بالزبيب:طريقة التحضير: الوسوم

بسكويت الشوفان يعتبر من البسكويت المناسب جداً لفترات الدايت، حيث أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة وهو مشبع للغاية ومذاق جيد واليوم سوف نتناول طريقة لعمل بسكويت الشوفان بطريقة ومكونات سهلة. مكونات بسكويت الشوفان: ١ بيضة.

١ كوب شوفان.

نصف كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب من الزيت.

فانيليا.

بيكينج بودر. طريقة عمل بسكويت الشوفان: نشغل الفرن اولاً قبل البدء في البسكويت لكي تكون ساخنة عند وضع صينية البسكويت. نخلط الدقيق والشوفان و البيكينج بودر و السكر و الفانيليا معاً. ثم نضيف البيض و الزيت ونعجن لتمتزج كل المكونات. نحضر صينية وندهنها بالزيت ونشكل البسكويت بالأيدي بالشكل التى ترغبي به وضعي البسكويت على مسافات متباعده في الصينية. ندخل الصينية الفرن حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون وبتركه ليبرد تماماً. مكونات عمل بسكويت الشوفان بدون بيض: ١ كوب شوفان.

ربع كوب زبدة.

٢ ملعقة سكر.

نصف ملعقة من القرفة.

بيكينج بودر.

٣ ملعقة كبيرة حليب بودر. طريقة التحضير بسكويت الشوفان بدون بيض: نقوم بتسخين الفرن على درجة حراره ١٨٠ قبل البدء في عجن البسكويت. نخلص المكونات الجافة الشوفان والقرفة والبيكنج بودر والحليب البودر ونقلبهم حتى تمتزج المكونات. نضيف الزبدة والسكر للمكونات الجافة ونخلط المكونات معاً حتى تتجانس. نحضر صينيه ونضع بقا ورقة زبدة ثم نشكل وحدات البسكويت و نرصها على مسافات متباعدة حتى لا تلتصق اثناء الخبز. نتركة في الفرن على الرف الأوسط لمدة

من 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى ينضج.

ونترك بسكويت الشوفان بعد خروجه من الفرن يبرد تماماً. أسرار نجاح بسكويت الشوفان: ندخل البسكويت في فرن ساخن مسبقاً لذلك احرصي على تشغيل الفرن قبل البدأ في تحضير المكونات. نرص وحدات البسكويت على مسافات متباعدة لأنها ستمدد اثناء عملية الخبز حتى لا تلتصق ببعض حبات البسكويت. يمكنك استبدال الزيت بالزبدة في الصفة و العكس ولاكن يفضل الزبدة. بعد نضج بسكويت الشوفان اتركيه ليبرد تماما بدون ان تغطيه حتى يحافظ قرمشته. يمكنك اضافة ملعقة من الكاكاو لعمل بسكويت الشوفان بالشيكولاتة. يمكنك إضافة شوكليت شيبس كمية بسيطه جدا لعمل كوكيز بالشوفان. مكونات كوكيز الشوفان بالزبيب: ٣ كوب شوفان.

٢ كوب دقيق.

كوب زبدة.

كوب سكر.

كوب زبيب.

٢بيضة.

فانيليا.

كوب سكر بنى.

كوب ماء مغلى

ملعقة زبدة. طريقة التحضير: نقوم بخفق الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا. فى وعاء نمزج المكونات الجافة معاً ونضيفها الي الخليط السابق. نقوم بنقع الزبيب في الماء المغلي ونتركة. نصفى الزبيب من الماء جيدًا ونخلطه بالمعلقة مع باقى المكونات. نحضر صينية وندهنها زبدة ورشه دقيق و بملعقة الآيس كريم أو أي ملعقة نضع كرات من الخليط فى الصينية ندخلها الفرن. مكونات بسكويت الشوفان:طريقة عمل بسكويت الشوفان:مكونات عمل بسكويت الشوفان بدون بيض:طريقة التحضير بسكويت الشوفان بدون بيض:أسرار نجاح بسكويت الشوفان:مكونات كوكيز الشوفان بالزبيب:طريقة التحضير:

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