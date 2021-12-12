أقوي ماسك لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد بمكونات موجودة في كل بيت

أقوي ماسك لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد وإعطائها اشراق ونضارة وإزالة كافة العيوب المتواجد علي الوجه كما أن من فوائد الماسك محاربة علامات الشيخوخة، كما يعمل علي ترطيب البشرة وتبيضها،والعمل علي تفتيح الوجه وازالة التصبغات وتوحيد اللون، وازالة اثار حب الشباب والرؤوس السوداء، كما أنه يمحو الخشونة والالتهابات التي قد نجدها علي البشرة، وهذا الماسك نتائج فعالة وجربها العديد من الأشخاص.

أقوي ماسك لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد

من الأفضل أن يتم عمل هذا الماسك يوميا لمة شهر، وذلك حتي نضمن أنه سيحقق نتائج مبهرة، فاذا انقطع يوم أو أكثر ربما لن تحقق النتيجة التي تتمناها، الماسك الذي سنقوم بعمله هو ماسك اللبن ومكونات الماسك كالتالي

لبن حليب او زبادي ويفضل الزبادي البلدي، حيث له دور هام في تفتيح البشرة لأنه يحتوي علي مضادات أكسدة، وبروتينات كما يحتوي علي حمض اللاكتيك وهو يعمل علي تفتيح البشرة

ونخلطه مع الدقيق واللبن البودر ونعمل عجينة نضعها علي الوجه لمدة من ثلث ساعة حتي ساعة ونصف حتي ينشف على البشرة وبعد ذلك نبدأ في تقشيره وغسل الوجه جيدا سوف يحقق نتائج مبهرة اذا استمر عمله يومياً علي البشرة

ماسك البرتقال والليمون لتفتيح البشرة

ماسك البرتقال مفيد لتفتيح البشرة حيث أنه يحتوي علي فيتامين سي وحمض الأسكوربيك وهو مفيد للغاية في العمل علي تجديد خلايا البشرة، وتقشير البشرة وتنشيط خلايا الدورة الدموية، طريقة تحضيره هي عصر البرتقال والليمون في الخلاط وبعد ذلك باستخدام القطنة نقوم بوضعه علي البشرة لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه سنستمر في هذا الماسك لمدة شهر يوميا لضمان نتائج جيدة

ماسك عسل النحل

عسل النحل يحتوي علي مضادات أكسدة عالية للغاية، وتوجد في العسل فيتامينات بي وسي وهي مفيدة للبشرة ويمكن أن نستخدم العسل وندهنه علي الوجه طوال الليل ليحقق نتائج ممتازة، كما يمكن استخدامه مع لبن البودرة أو مع الزبادي حيث سوف تزداد فعاليته علي البشرة ويعمل علي تفتيح خلايا البشرة وتجديدها ويمكن ايضا عمل ماسك من الزبادي وعسل النحل والليمون معا.