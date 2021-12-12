أسرار العجينة اليابانية اللذيذة التي يحضر بها المخبوزات الشهية الطرية مثل الأفران

هناك أنواع كثيرة من العجينة التي نستخدمها في طعامنا فهناك عجينة تستخدم في البيتزا وعجينة في المخبوزات والمعجنات التي يفضلها الجميع وأخرى في الفطائر مثل فطيرة خلية النحل، وما يجعل الأمر سهلا هو سهولة تحضير العجينة بمختلف أنواعها حيث تعتبر المكونات ثابتة مع تغيير بسيط في بعضها حتى يختلف القوام قليلا، ومثال على ذلك العجينة اليابانية حيث إنها متعددة الاستخدامات ولذلك يفضلها الكثيرون، وذلك لأنها تتميز بقوام هش ولذيذ وأيضا لاحتوائها على الكثير من الفوائد.

عدد ٤ أكواب من الدقيق الناعم

٢ ملعقة من الحليب الباودر

ربع كوب من السكر الأبيض

رشة خفيفة من الملح

ملعقة ونصف خميرة فورية

ربع كوب فقط من الزبدة

بيضة واحدة فقط

كوب إلا ربع ماء

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الماء ثم نضيف إليه الدقيق تدريجيا مع العجن والتقليب الجيد حتى يذوب الدقيق.

نضع الخليط على نار هادئة حتى يتفكك ولا يتكتل العجين مع التقليب باستمرار

وعندما نلاحظ اقتراب الوصول إلى قوام شفاف نقوم بإطفاء النار ونترك العجين حتى يبرد

نقوم بتجهيز المكونات الجافة الأخرى من خلال وضعها في إناء عميق حيث نضيف الملح والسكر والخميرة والحليب الباودر والبيض معا.

بعد ذلك نضيف الزبدة مع استمرار التقليب قليلا

ثم نغطيها ونتركها تتخمر لمدة تصل إلى ساعة، ثم نقطع ونشكل العجين بالطريقة التي ترغب فيها وحسب الأكلة التي تحتاج العجين فيها

ثم نقوم بحشوها حسب الرغبة وتوضع في فرن ساخن حرارته ١٨٠ درجة مئوية حتى تمام النضج.

مكونات تحضير العجينة اليابانيةخطوات وطريقة تحضير العجينة اليابانية

يُنصح باستخدام نوع جيد من الخميرة وذلك للحصول على أفضل النتائج، ويجب عجن العجينة لمدة جيدة لا تقل عن حوالي ١٠ دقائق

وتتميز العجينة اليابانية بتعدد استخداماتها حيث أنها من أشهر العجائن التي تستخدم في المطاعم لتميزها بالقوام الهش والطعم اللذيذ، كما أنها مفيدة للغاية لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة للجسم في مكونات مثل البيض واللبن، بالإضافة إلى إمكانية حشوها بالكثير من الحشوات مثل الجبنة الشيدر والجبنة الرومي والزيتون الأسود والبسطرمة، وهي أصناف تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم.