تكات وأسرار طريقة عمل الطعمية ألهشه الخفيفة في المنزل مثل المطاعم

سنقدم لكم الطعمية في المنزل، حيث تعتبر من الأكلات المفضلة على الفطار والعشاء، حيث تطمح العديد من النساء وربات البيوت إلى صنع عجينة الفلافل في المنزل، ولكن لصنع الفلافل في المنزل، يجب أن تتعلم تقنيات وأسرار نجاح الفلافل والتي من ضمن أفضل الأطباق الرئيسية التي توضع بشكل أساسي في الإفطار في جميع الدول العربية وخاصة مصر، فهي تتمتع بمذاق خفيف وشهي ومميز، لذلك سنقدم لكم الكثير من النصائح للحصول على طعمية مقرمشة مثل الجاهزة فتابعونا.

نص كيلو من الفول المقشر.

كزبرة وبقدونس وشبت.

بصل أخضر وكمون ناعم ورشة فلفل أسود وملح وكزبرة مطحونة وشطه والثوم.

حبة متوسطة الحجم من البصل.

البيكنج بودر والزيت النباتي.

لعمل الطعمية في المنزل دون شراءها عليك اتباع الخطوات الآتية، وهي:

نقع الفول المطحون في ماء دافئ لليلة كاملة ثم صفيها بشكل جيد وضعيها في الخلاط.

يغسل البقدونس ويقطع ويضاف إلى الفول.

بعد غسل الخضروات مثل البقدونس نضيفهم على الخليط، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود واخلطي جميع المكونات.

نضيف الكزبرة المطحونة والفلفل الحار، ونضيف الثوم إلى باقي المكونات، ويقشر البصل ويقطع ويضاف إلى باقي المكونات ويتم طحنها جيداً بخلاط كهربائي.

أضيفي البيكنج بودر واعجن الخليط.

قومي بتشكيل الخليط في أقراص مستديرة.

نضع الزيت في مقلاة مناسبة، ونضع المقلاة على النار حتى يسخن الزيت.

ثم نضع أقراص الفلافل في الزيت الساخن، ونتركها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تتحول إلى اللون الأحمر.

أخرجي أقراص الفلافل من الزيت وضعيها في طبق التقديم.

يوجد عدد من النصائح التي يمكنك اتباعها لعمل الفلافل في المنزل، وهي: