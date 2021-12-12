اللانشون الاقتصادي وطريقة تحضيره المنزلية والتمتع بمذاقه الشهي مثل الجاهز

اللانشون من الأشياء المفضلة بالنسبة للأطفال والجميع ويتم الإقبال عليه بشهيه وعادةً ما يتم تحضيره في الخبز الكايزر للأطفال في المدارس وإضافته على بعض الوجبات مثل البيض المقلي وغيرهم من الأصناف، كما يمكن تحضيره فقط كوجبة خفيفة في المنزل، وعادةً ما ينتشر في المحلات نكهات لانشون اللحمة ولانشون الفراخ ويتميز الاثنين بمذاق شهي ورائع، ودائماً ما نستمع إلي الكثير من الشائعات المرتبطة بتحضير اللانشون وأنه يحتوي على الكثير من الأشياء التي تضر بصحة الأطفال والكبار ولهذا السبب تخشي بعض الأمهات شراء اللانشون نهائياً، لذلك أنتشرت طرق التحضير المنزلية التي سهلت تحضيره حيث يتم الإشراف عليه في المنزل ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير اللانشون في المنزل بدون لحوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير اللانشون في المنزل طريقة تحضير اللانشون في المنزل مكونات التحضير: ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج.

ملعقتين من بودرة الثوم.

ملعقتين من بودرة البصل.

جبن مثلثات 6 قطع.

كأس من الدقيق.

بهارات من الحبهان والبابريكا.

ست بيضات.

لون صحي من العطار.

ملعقة صغيرة من الملح الصيني.

بهارات من الفلفل الأسود وجوزة الطيب.

فنجان صغير من النشا.

مقدار صغير من الزيت النباتي.

ورق حراري. طريقة التحضير: يجب تحضير الكبة الكهربائية ووضع بها بعض المكونات من البيض وقطع الجبنة المثلثات وبعد التشغيل يتم إضافة باقي المكونات تدريجياً من الزيت النباتي وتفتيت مكعبات المرقة أولاً ثم إضافتها. نبدأ بإضافة التوابل من الفلفل الأسود والبابريكا وملح الصيني وبعد إضافة كافة البهارات نبدأ بإضافة بعض المكونات الأساسية الأخرى من نصف كمية الدقيق ووضع النشا. وضع ثلاث قطرات من اللون الصحي ويفضل أن يكون مائل إلي اللون الوردي ثم تشغيل الكبه الكهربائية مرة أخرى ونستمر حتى تتجانس المكونات بشكل تام. تحضير الورق الحراري ووضع فيه كمية الخليط ولفها على شكل اسطواني ثم وضعها في إناء به كمية من الماء ونتركها حتى الغليان ولابد من التقليب كل فترة. بعد مرور الوقت الكافي يتم إخراج اللانشون بعد النضج وإزالة الورق الحراري ثم وضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن خمس ساعات وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

اللانشون من الأشياء المفضلة بالنسبة للأطفال والجميع ويتم الإقبال عليه بشهيه وعادةً ما يتم تحضيره في الخبز الكايزر للأطفال في المدارس وإضافته على بعض الوجبات مثل البيض المقلي وغيرهم من الأصناف، كما يمكن تحضيره فقط كوجبة خفيفة في المنزل، وعادةً ما ينتشر في المحلات نكهات لانشون اللحمة ولانشون الفراخ ويتميز الاثنين بمذاق شهي ورائع، ودائماً ما نستمع إلي الكثير من الشائعات المرتبطة بتحضير اللانشون وأنه يحتوي على الكثير من الأشياء التي تضر بصحة الأطفال والكبار ولهذا السبب تخشي بعض الأمهات شراء اللانشون نهائياً، لذلك أنتشرت طرق التحضير المنزلية التي سهلت تحضيره حيث يتم الإشراف عليه في المنزل ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير اللانشون في المنزل بدون لحوم من خلال هذا المقال. طريقة تحضير اللانشون في المنزل طريقة تحضير اللانشون في المنزل مكونات التحضير: ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج.

ملعقتين من بودرة الثوم.

ملعقتين من بودرة البصل.

جبن مثلثات 6 قطع.

كأس من الدقيق.

بهارات من الحبهان والبابريكا.

ست بيضات.

لون صحي من العطار.

ملعقة صغيرة من الملح الصيني.

بهارات من الفلفل الأسود وجوزة الطيب.

فنجان صغير من النشا.

مقدار صغير من الزيت النباتي.

ورق حراري. طريقة التحضير: يجب تحضير الكبة الكهربائية ووضع بها بعض المكونات من البيض وقطع الجبنة المثلثات وبعد التشغيل يتم إضافة باقي المكونات تدريجياً من الزيت النباتي وتفتيت مكعبات المرقة أولاً ثم إضافتها. نبدأ بإضافة التوابل من الفلفل الأسود والبابريكا وملح الصيني وبعد إضافة كافة البهارات نبدأ بإضافة بعض المكونات الأساسية الأخرى من نصف كمية الدقيق ووضع النشا. وضع ثلاث قطرات من اللون الصحي ويفضل أن يكون مائل إلي اللون الوردي ثم تشغيل الكبه الكهربائية مرة أخرى ونستمر حتى تتجانس المكونات بشكل تام. تحضير الورق الحراري ووضع فيه كمية الخليط ولفها على شكل اسطواني ثم وضعها في إناء به كمية من الماء ونتركها حتى الغليان ولابد من التقليب كل فترة. بعد مرور الوقت الكافي يتم إخراج اللانشون بعد النضج وإزالة الورق الحراري ثم وضعه في الثلاجة مدة لا تقل عن خمس ساعات وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. طريقة التحضير:

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