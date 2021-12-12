أسرار عمل تتبيلة الباذنجان المخلل بأبسط االمكونات وبأقل تكلفة في المنزل بطعم شهي

من فوائد الباذنجان النيء احتوائه على الألياف والمعادن والفيتامينات B6 و C و K و A والحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، بينما تتمثل فوائده أيضًا في أنه يحارب الأورام السرطانية ويساعد في إنقاص الوزن يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من الأطباق المصرية الشعبية، والموجود على جميع الموائد ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة كما تشتهر مطاعم الفول والفلافل الشهيرة بتقديمها أنواعًا أخرى من الباذنجان، بما في ذلك المخلل المسلوق والمخللات المقلية والخل والثوم والمسلوق وبابا غنوج والبطاطا المقلية كما يمكنكم عمل الباذنجان المخلل المسلوق والمقلي، الباذنجان يعتبر من الخضروات التي يمكنكم التنوع في تحضيرها تابعوا معانا إحدى الطرق خلال السطور القادمة بكل سهولة من المنزل.

كل سيدة تصنع تحب صنع العديد من المقبلات الشهية وتضيف البهارات الخاصة بها لتضيف نكهة رائعة ومميزة، ويحب الجميع تناولها بجانب الطعام كوجبة خفيفة لذيذة الباذنجان من أسهل الوصفات وأسرعها في التقديم ومن مكونات الباذنجان:

كيلوغرام من باذنجان العروس الأسود.

كيلو باذنجان عروس أبيض.

خمس ملاعق كبيرة ثوم.

حبة من فلفل أصفر.

واحد حبة فلفل أحمر.

اثنان حبة أخضر.

عدة قرون فلفل أخضر حار.

حبة فلفل أحمر حار.

ملعقة كبيرة من الهريسة (اختياري).

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

1/4 كوب عصير ليمون