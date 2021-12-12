أسرار عمل تتبيلة الباذنجان المخلل بأبسط االمكونات وبأقل تكلفة في المنزل بطعم شهي

من فوائد الباذنجان النيء احتوائه على الألياف والمعادن والفيتامينات B6 و C و K و A والحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، بينما تتمثل فوائده أيضًا في أنه يحارب الأورام السرطانية ويساعد في إنقاص الوزن يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من الأطباق المصرية الشعبية، والموجود على جميع الموائد ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة كما تشتهر مطاعم الفول والفلافل الشهيرة بتقديمها أنواعًا أخرى من الباذنجان، بما في ذلك المخلل المسلوق والمخللات المقلية والخل والثوم والمسلوق وبابا غنوج والبطاطا المقلية كما يمكنكم عمل الباذنجان المخلل المسلوق والمقلي، الباذنجان يعتبر من الخضروات التي يمكنكم التنوع في تحضيرها تابعوا معانا إحدى الطرق خلال السطور القادمة بكل سهولة من المنزل.المقادير المطلوبة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل
كل سيدة تصنع تحب صنع العديد من المقبلات الشهية وتضيف البهارات الخاصة بها لتضيف نكهة رائعة ومميزة، ويحب الجميع تناولها بجانب الطعام كوجبة خفيفة لذيذة الباذنجان من أسهل الوصفات وأسرعها في التقديم ومن مكونات الباذنجان:
- كيلوغرام من باذنجان العروس الأسود.
- كيلو باذنجان عروس أبيض.
- خمس ملاعق كبيرة ثوم.
- حبة من فلفل أصفر.
- واحد حبة فلفل أحمر.
- اثنان حبة أخضر.
- عدة قرون فلفل أخضر حار.
- حبة فلفل أحمر حار.
- ملعقة كبيرة من الهريسة (اختياري).
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- 1/4 كوب عصير ليمون
- قطع رؤوس الباذنجان.
- ضع قدرًا على النار بكمية مناسبة من الماء.
- أضف الباذنجان والملح بند ذلك.
- اتركه على النار حتى ينضج.
- طريقة تحضير الحشوة
- قطع الفلفل (أحمر، أصفر، أخضر).
- يقطع الفلفل الحار (أخضر، أحمر).
- نأخذ وعاء ونخلط الثوم والفلفل.
- أضف التوابل والملح والكمون.
- أضف الخل وعصير الليمون.
- امزج كل شيء.
- قم بإعداد حاوية محكمة الإغلاق أو حاوية محكمة الإغلاق.
- نقطع الباذنجان إلى نصفين.
- نضع الحشوة والباذنجان في البرطمان.
- حتى الانتهاء من التخليل.
- يصب في من محلول السليق.
- يضاف إليه جزء من التتبيلة.
- يقلب جيدا، ثم يصب على الباذنجان المخلل.
- ويغلق بغطاء محكم.
- يترك في الثلاجة.
الوسوم
من فوائد الباذنجان النيء احتوائه على الألياف والمعادن والفيتامينات B6 و C و K و A والحديد والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك، بينما تتمثل فوائده أيضًا في أنه يحارب الأورام السرطانية ويساعد في إنقاص الوزن يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو من الأطباق المصرية الشعبية، والموجود على جميع الموائد ويتم تحضيره بعدة طرق مختلفة كما تشتهر مطاعم الفول والفلافل الشهيرة بتقديمها أنواعًا أخرى من الباذنجان، بما في ذلك المخلل المسلوق والمخللات المقلية والخل والثوم والمسلوق وبابا غنوج والبطاطا المقلية كما يمكنكم عمل الباذنجان المخلل المسلوق والمقلي، الباذنجان يعتبر من الخضروات التي يمكنكم التنوع في تحضيرها تابعوا معانا إحدى الطرق خلال السطور القادمة بكل سهولة من المنزل.المقادير المطلوبة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل
كل سيدة تصنع تحب صنع العديد من المقبلات الشهية وتضيف البهارات الخاصة بها لتضيف نكهة رائعة ومميزة، ويحب الجميع تناولها بجانب الطعام كوجبة خفيفة لذيذة الباذنجان من أسهل الوصفات وأسرعها في التقديم ومن مكونات الباذنجان:
- كيلوغرام من باذنجان العروس الأسود.
- كيلو باذنجان عروس أبيض.
- خمس ملاعق كبيرة ثوم.
- حبة من فلفل أصفر.
- واحد حبة فلفل أحمر.
- اثنان حبة أخضر.
- عدة قرون فلفل أخضر حار.
- حبة فلفل أحمر حار.
- ملعقة كبيرة من الهريسة (اختياري).
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- 1/4 كوب عصير ليمون
- قطع رؤوس الباذنجان.
- ضع قدرًا على النار بكمية مناسبة من الماء.
- أضف الباذنجان والملح بند ذلك.
- اتركه على النار حتى ينضج.
- طريقة تحضير الحشوة
- قطع الفلفل (أحمر، أصفر، أخضر).
- يقطع الفلفل الحار (أخضر، أحمر).
- نأخذ وعاء ونخلط الثوم والفلفل.
- أضف التوابل والملح والكمون.
- أضف الخل وعصير الليمون.
- امزج كل شيء.
- قم بإعداد حاوية محكمة الإغلاق أو حاوية محكمة الإغلاق.
- نقطع الباذنجان إلى نصفين.
- نضع الحشوة والباذنجان في البرطمان.
- حتى الانتهاء من التخليل.
- يصب في من محلول السليق.
- يضاف إليه جزء من التتبيلة.
- يقلب جيدا، ثم يصب على الباذنجان المخلل.
- ويغلق بغطاء محكم.
- يترك في الثلاجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل تتبيلة الباذنجان المخلل بأبسط االمكونات وبأقل تكلفة في المنزل بطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.