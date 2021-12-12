وصفة فعالة بكيس خميرة ‏ ‏لتغيير شعرك أقوى من الكراتين في المنزل

تعاني ‏الفتيات والسيدات من مشاكل الشعر المجعد ‏وهذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من الفتيات وتسبب إحراج كبير للكثير من الفتيات والسيدات ‏فنجد أن كل من تعاني من تجعد شعرها تلجأ إلى استخدام الفرد الكميائي والكراتين، أيضا إلى استخدام مكواة الشعر واستشوار لفرد الشعر بسهولة ‏وللتغلب على هذه المشكلة التي تعاني منها أغلب النساء ‏ولتحصلي على وصفة طبيعية وتكون مغذية للشعر أيضا ولا تسبب في أيّ أضرار للشعر وسنتعرف الآن على طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة بطريقة سهلة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة في المنزل طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة في المنزل المكونات: ‏كيس من خميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من اللبن السائل.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من النشا.

بيضة واحدة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة كبيرة من البلسم.

كمية ماء مغلي.

فرشاة شعر.

فوطة قطن.

علبة فارغة. طريقة التحضير في البداية نقوم بإحضار إناء كبير ونضع فيه كلاً من الخميرة وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الياسمين و ملعقة كبيرة من البلسم والسكر والنشا ونقوم بخلط المكونات معاً ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية نقوم بوضع البيضة ‏واللبن السائل واللبن البودرة ‏ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً ‏ونستمر في التقليب حتى يصبح ‏الخليط له قوام كريمي. ‏ثم بعد ذلك نقوم بإحضار ‏وعاء كبير يحتوي على الماء بحيث يكون ماء مغلي ‏ونضع فيه القليل من الملح الطعام وبعد ذلك نحضر فرشاة شعر معقمة الفرشاة ونترك الفرشاة داخل الماء المغلي ثم بعد ذلك نخرجها حتى تجف. وفي الخطوة التالية نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم بعد ذلك نترك الشعر حتى يجف تماما ثم نقوم بعمل مساج لفروة شعرك باستخدام وصفة الخميرة وبعد ذلك نقوم بإحضار كيس مخصص للشعر يوضع فوق الرأس وبعدها نضع فوطة قطن نظيفة. ثم بعد ذلك ‏نترك الخليط على الرأس لمدة خمس ساعات تقريباً. وفي الخطوة التالية بعد مرور خمس ساعات نقوم بغسيل الشعر جيداً ثم بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع. طريقة التحضير الوسوم

تعاني ‏الفتيات والسيدات من مشاكل الشعر المجعد ‏وهذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه العديد من الفتيات وتسبب إحراج كبير للكثير من الفتيات والسيدات ‏فنجد أن كل من تعاني من تجعد شعرها تلجأ إلى استخدام الفرد الكميائي والكراتين، أيضا إلى استخدام مكواة الشعر واستشوار لفرد الشعر بسهولة ‏وللتغلب على هذه المشكلة التي تعاني منها أغلب النساء ‏ولتحصلي على وصفة طبيعية وتكون مغذية للشعر أيضا ولا تسبب في أيّ أضرار للشعر وسنتعرف الآن على طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة بطريقة سهلة في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة في المنزل طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة في المنزل المكونات: ‏كيس من خميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من اللبن السائل.

ملعقة من اللبن البودرة.

ملعقة من النشا.

بيضة واحدة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة كبيرة من البلسم.

كمية ماء مغلي.

فرشاة شعر.

فوطة قطن.

علبة فارغة. طريقة التحضير في البداية نقوم بإحضار إناء كبير ونضع فيه كلاً من الخميرة وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الياسمين و ملعقة كبيرة من البلسم والسكر والنشا ونقوم بخلط المكونات معاً ونقلبهم جيدا. ثم بعد ذلك في الخطوة التالية نقوم بوضع البيضة ‏واللبن السائل واللبن البودرة ‏ثم نقوم بخلط جميع المكونات معاً ‏ونستمر في التقليب حتى يصبح ‏الخليط له قوام كريمي. ‏ثم بعد ذلك نقوم بإحضار ‏وعاء كبير يحتوي على الماء بحيث يكون ماء مغلي ‏ونضع فيه القليل من الملح الطعام وبعد ذلك نحضر فرشاة شعر معقمة الفرشاة ونترك الفرشاة داخل الماء المغلي ثم بعد ذلك نخرجها حتى تجف. وفي الخطوة التالية نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو ثم بعد ذلك نترك الشعر حتى يجف تماما ثم نقوم بعمل مساج لفروة شعرك باستخدام وصفة الخميرة وبعد ذلك نقوم بإحضار كيس مخصص للشعر يوضع فوق الرأس وبعدها نضع فوطة قطن نظيفة. ثم بعد ذلك ‏نترك الخليط على الرأس لمدة خمس ساعات تقريباً. وفي الخطوة التالية بعد مرور خمس ساعات نقوم بغسيل الشعر جيداً ثم بعد ذلك كرري الوصفة مرتين في الأسبوع. طريقة التحضير

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