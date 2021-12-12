اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة والتخلص نهائيا من الخطوط والتجاعيد

- 1/2
- 2/2
اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة تستخدم السيدات الكريمات من اجل الحماية من التجاعيد ومنح البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها، ولكن مستحضرات التجميل الموجودة في الأسواق قد يكون لها تأثير سلبي على البشرة في حالة الاستمرار على استخدام هذه الكريمات، فقد يكون الأفضل تحضير الكريم في المنزل من أجل الاستفادة من العناصر المغذية الموجودة به والتخلص من التجاعيد نهائيا، وهذا ما نتعرف عليه الآن طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الخالي تماما من المكونات الغير طبيعية والتي تضر البشرة فهو فني بالمواد المضادة للاكسدة التي تحارب التجاعيد وتعمل على ترطيبها بشكل عميق.
مكونات تحضير كريم النشا ولبان الذكر
ترغب كل سيدة في الحصول على بشرة نقية من الشوائب والتجاعيد وخالية من الجفاف الذي يؤثر على نضارتها، ولهذا فقد تلجأ لاستخدام الكريمات الطبيعية المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد البشرة والجلد وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:
- ملعقتين نشا
- ملعقة جلسرين
- ملعقة لبان ذكر مطحون
- كوب من الماء
- كريم بانثينول المرطب
يمكنك الآن الاستفادة من كل المكونات الموجودة في منزلك بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تسهل العملية الخاصة بالتحضير للكريم، وهذا حتى يتم ترطيب البشرة بعمق والقضاء على التجاعيد التي تتراكم فيها بسهولة والتمتع ببشرة نقية تماما، وهذه الطرق متمثلة في التالي:
- تحضير كريم لبان الدكر أولا توضع كمية من الماء في وعاء وبعدها يتم وضع لبناء الذكر فيها حتى تنقع ويتم وضعه في الخلاط
- وبعدها يتم تصفيته تماما من الشوائب الموجودة به ومن ثم إضافة كريم البانثينول إليها والتقليب جيدا
- ومن ثم يتم وضع النشا والتقليب تماما حتى تتجانس المكونات، ومن ثم يتم وضعه على النار حتى يتماسك
- وبعد ذلك يتم إضافة الجليسرين على المكونات والتقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات
- ومن ثم يتم وضع الكريم في علبة نظيفة وبعدها يتم وضعه في الثلاجة لجين استخدامه.
- يستخدم هذا الخليط على بشرة نقية ونظيفة تماما من الشوائب وجافة.
- ويترك لمدة ساعة على الأقل وبعدها يتم غسله بالماء حتى تحصل على بشرة نقية
الوسوم
اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة تستخدم السيدات الكريمات من اجل الحماية من التجاعيد ومنح البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها، ولكن مستحضرات التجميل الموجودة في الأسواق قد يكون لها تأثير سلبي على البشرة في حالة الاستمرار على استخدام هذه الكريمات، فقد يكون الأفضل تحضير الكريم في المنزل من أجل الاستفادة من العناصر المغذية الموجودة به والتخلص من التجاعيد نهائيا، وهذا ما نتعرف عليه الآن طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الخالي تماما من المكونات الغير طبيعية والتي تضر البشرة فهو فني بالمواد المضادة للاكسدة التي تحارب التجاعيد وتعمل على ترطيبها بشكل عميق.
مكونات تحضير كريم النشا ولبان الذكر
ترغب كل سيدة في الحصول على بشرة نقية من الشوائب والتجاعيد وخالية من الجفاف الذي يؤثر على نضارتها، ولهذا فقد تلجأ لاستخدام الكريمات الطبيعية المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد البشرة والجلد وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:
- ملعقتين نشا
- ملعقة جلسرين
- ملعقة لبان ذكر مطحون
- كوب من الماء
- كريم بانثينول المرطب
يمكنك الآن الاستفادة من كل المكونات الموجودة في منزلك بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تسهل العملية الخاصة بالتحضير للكريم، وهذا حتى يتم ترطيب البشرة بعمق والقضاء على التجاعيد التي تتراكم فيها بسهولة والتمتع ببشرة نقية تماما، وهذه الطرق متمثلة في التالي:
- تحضير كريم لبان الدكر أولا توضع كمية من الماء في وعاء وبعدها يتم وضع لبناء الذكر فيها حتى تنقع ويتم وضعه في الخلاط
- وبعدها يتم تصفيته تماما من الشوائب الموجودة به ومن ثم إضافة كريم البانثينول إليها والتقليب جيدا
- ومن ثم يتم وضع النشا والتقليب تماما حتى تتجانس المكونات، ومن ثم يتم وضعه على النار حتى يتماسك
- وبعد ذلك يتم إضافة الجليسرين على المكونات والتقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات
- ومن ثم يتم وضع الكريم في علبة نظيفة وبعدها يتم وضعه في الثلاجة لجين استخدامه.
- يستخدم هذا الخليط على بشرة نقية ونظيفة تماما من الشوائب وجافة.
- ويترك لمدة ساعة على الأقل وبعدها يتم غسله بالماء حتى تحصل على بشرة نقية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة والتخلص نهائيا من الخطوط والتجاعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.