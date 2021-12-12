اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة والتخلص نهائيا من الخطوط والتجاعيد

اوعي تشتري الجاهز تاني.. كريم لبان الدكر والجلسرين لشد البشرة تستخدم السيدات الكريمات من اجل الحماية من التجاعيد ومنح البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها، ولكن مستحضرات التجميل الموجودة في الأسواق قد يكون لها تأثير سلبي على البشرة في حالة الاستمرار على استخدام هذه الكريمات، فقد يكون الأفضل تحضير الكريم في المنزل من أجل الاستفادة من العناصر المغذية الموجودة به والتخلص من التجاعيد نهائيا، وهذا ما نتعرف عليه الآن طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الخالي تماما من المكونات الغير طبيعية والتي تضر البشرة فهو فني بالمواد المضادة للاكسدة التي تحارب التجاعيد وتعمل على ترطيبها بشكل عميق.

مكونات تحضير كريم النشا ولبان الذكر

ترغب كل سيدة في الحصول على بشرة نقية من الشوائب والتجاعيد وخالية من الجفاف الذي يؤثر على نضارتها، ولهذا فقد تلجأ لاستخدام الكريمات الطبيعية المليئة بالعناصر الغذائية التي تفيد البشرة والجلد وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:

ملعقتين نشا

ملعقة جلسرين

ملعقة لبان ذكر مطحون

كوب من الماء

كريم بانثينول المرطب

طريقة تحضير كريم التفتيح بالنشا

يمكنك الآن الاستفادة من كل المكونات الموجودة في منزلك بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي تسهل العملية الخاصة بالتحضير للكريم، وهذا حتى يتم ترطيب البشرة بعمق والقضاء على التجاعيد التي تتراكم فيها بسهولة والتمتع ببشرة نقية تماما، وهذه الطرق متمثلة في التالي: