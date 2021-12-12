كولاجين طبيعي من مطبخك يعمل على شد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة

لبان الذكر لتفتيح وشد التجاعيد، يعد لبان الذكر أحد المكونات الهامة التي تدخل في الكثير من مستحضرات التجميل، والتي لها تأثير كبير وفعال على البشرة، وأصبح من الوصفات الطبيعية التي تحرص كل فتاة على تطبيقها في البيت، لما يحتوي على فوائد كثيرة لإعادة حيوية ونضارة البشرة من جديد، كما يعمل على شد التجاعيد وإزالة البقع السوداء التي تعاني منها الفتيات وتشكل لها إزعاج كبير، لذلك سوف تجد في هذا المقال وصفة سهلة وبسيطة لتفتيح البشرة وتنعيمها باستخدام لبان ذكر.

لبان الذكر لشد التجاعيد

يعد لبان الذكر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة وأمنه للبشرة، كما يعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة حول العين ومنطقة الجبهة، بالإضافة إلى أنه مفتح قوي للبشرة ويعمل على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات الموجودة بالبشرة، فيمكن استخدامه للبشرة بدلاً من الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، فيمكنك معرفة طريقة استخدام لبان الذكر لتفتيح وتوحيد لون البشرة من خلال الخطوات التالية:

المكونات

نصف ملعقة ك لبان ذكر يتم طحنه جيداً.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الترمس يتم طحنه جيداً.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

إحضار وعاء متوسط الحجم، ويتم وضع به كل من لبان الذكر والترمس مع العسل النحل والزبادي، قلبي المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

قومي بغسل البشرة جيداً للتخلص من آثار المكياج والأتربة التي توجد على البشرة.

ضعي الخليط على البشرة وتوزيعه جيداً عليها.

اتركيه لمدة نصف ساعة وربما يزيد عن ذلك أي اتركيه حتى يجف تماماً.

يغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً.

يوضع مرطب على البشرة بتركيبها.

يفضل تكرار هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع لكي تلاحظي الفرق.

في نهاية المقال يمكنك معرفة طريقة لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة طبقة الجلد الميتة، بالإضافة إلى التخلص من البكتريا الضارة التي توجد على الوجه، والجدير بالذكر أن لبان الذكر له العديد من الفوائد الأخري حيث يعمل مضاد قوي لسرطان الجلد بالإضافة إلى يقضي على الفيروسات الضارة، ويقوي الجهاز المناعي للجسم.