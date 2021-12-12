سنين بنقور الباذنجان غلط.. طريقة عبقرية لتقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار هتعملي 10 كيلو في دقائق

المحشي من اكثر الأطباق المصرية شهرة وأكثرها لذة، ‏ورغم أن المحشي يحتاج إلى العديد من الخطوات ويعد ‏من المأكولات التي تحتاج إلى جهد كبير إلا أنه كان هناك إقبال كبير على تناول المحاشي وتبرع العديد من الأمهات في اعدادها رغم أنها صعبة وتحتاج إلى الكثير من الوقت ويتم إعداد ‏المحاشي بمختلف أنواعها وأبرز انواع المحاشي هو الكرنب وورق العنب والكوسا والباذنجان، ‏وتمر العملية في العديد من الخطوات حتى تنجح وأول خطوة لا بد من التخلص من الأشياء التي تكون موجودة في الكوسا والباذنجان من الداخل حتى نستطيع حشوها بالأرز ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار.

‏طريقة تقوير الباذنجان والكوسا بواسطة السكين

توجد أداة خاصة لتتقوير الباذنجان والكوسا وهذه الأداة تسمى المقوار كما أن لها فعالية كبيرة، وتعد من الأدوات الحادة ‏إلا أنه في بعض الأوقات يكون هذا المقوار غير متواجد في المنزل لذلك من خلال هذه الفترة سنتعرف على كيفية تقوير الباذنجان والكوسة بواسطة السكين:

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أولا نقوم بغسل الباذنجان والكوسة التي نرغب في اعدادها.

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‏ بعد ذلك نزيل راس جميع حبات الباذنجان والكوسا.

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‏ بعد ذلك نقوم بإحضار السكين وادخله داخل الباذنجان والكوسا ونقوم بالتدوير حتى يتخلص السكين من جميع الأجزاء الزائدة الموجودة داخل الكوسة وبعد ذلك يتم حشوها بالأرز او أي حشوة أخرى.

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طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بواسطة قطاعة التفاح

تعد قطاعة التفاح من الأدوات التي تسهل عملية إزالة محتويات الباذنجان والكوسا من الداخل وفيما يلي خطوات استخدامها لذلك:

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