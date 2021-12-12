العيش الكيزر الهش زي القطن بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت والطعم حكاية 100%

طريقة عمل العيش الكيزر في المنزل، العيش الكيزر من المخبوزات الأساسية التي أصبحت في حياتنا وخصوصاً في وجبة الإفطار، فهو يمكن تناوله بالكثير من الحشوات المفضلة للوجبات المختلفة سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول الشاندوتشات المختلفة في عيش الكيزر المميز، كما يفضله الأطفال كوجبات إفطار معهم في فترة دراستهم بالمدرسة، لذلك نجد معظم الأمهات يبحثون عن طريقة سهلة لعمل عيش الكيزر في البيت ببساطة وهذا ما نوفره لكم اليوم، فتابعونا.

العيش الكيزر

تعتبر المخبوزات من أكثر الأكلات التي تنال اهتمام الأمهات بشكل كبير، وذلك يرجع لحب الأولاد لها لكونها خفيفة ومناسبة ولذيذة في وجبة الإفطار كما أنها مغذية جداً، ومن أهم هذه المخبوزات العيش الكيزر الذي يكثر استخدامه في العديد من الساندوتشات المميزة، التي تكون ضمن الوجبات السريعة المشبعة.

مكونات عمل العيش الكيزر

للحصول على عيش كيزر مميز في المنزل ويكون ناجح وهش زي المحلات بالضبط، يجب إحضار المقادير التاليـــــــــــة:

2 كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

3 ملاعق من السكر.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

كوبين من الماء الدافئ.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

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أولاً نضع الخميرة في كوب من الماء الدافئ ومعها ملعقة من السكر ونقلبها ونتركها جانباً حتى تختمر ويزداد حجمها.

ثانياً نحضر طبق واسع ونضع به الدقيق ورشة الملح والبيكنج باودر واللبن البودرة، ونخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نصنع حفرة بداخل المكونات الجافة ونضع بها الزيت والخميرة والماء، ونقوم بالبدء في عجن المكونات مع بعضها.

كما نستمر في العجن للحصول على عجينة ذات قوام متماسك وناعم.

بينما نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش ونتركه في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة ونصف.

ثم نقوم بفرد العجين على الرخامة بعد رشها بالدقيق.

كما نقوم بتقطيع العجين لكرات مناسبة الحجم.

ثم نجهز صينية مدهونة بالزيت ونضع عليها كرات العجين.

ونضغط علي الكرات ضغطه صغيرة ونتركها لتختمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

كما نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ونتركها حتى تنضج ويتغير لونها للون الذهبي ثم نخرجها ونغطيها بفوطة نظيفة حتى يظل طري.

طريقة عمل العيش الكيزر في المنزل