مكون سري.. ضفيه على الكفتة هيضاعف حجمها ويجعلها طرية ومتامسكة مثل الجاهزة

بمكون موجود داخل مطبخك ومتوفر بشكل دائم يمكنك معرفة أسرار نجاح طريقة عمل كفتة الحاتي بدون أن تكش الكفتة أو يتضاءل حجمها مع العكس أنك تحصلين على كفتة بحجم متضاعف عن الحجم الأصلي، وتعد الكفتة من ألذ الأكلات التي نتناولها ويحبها أطفالنا وهي من الوجبات التي يتم تحضيرها في وقت قصير جدًا وسريع كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي نحتاجها جميعًا وبشكل عام وهي أفضل من اللحوم المسلوقة حيث أن الشوي أفضل من السلق. أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل مكونات عمل الطريقة كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

بهارات الكفتة جاهزة من المحلات.

رشة جوزة الطيب.

كمية من الزنجبيل الناعم بمقدار ربع ملعقة.

الفلفل الأسود المجروش.

البصل المبشور.

3 حبات وسط من البطاطس المبشور وهو المكون السري المضاعف للحمة.

بعض من فول الصويا (حسب الرغبة).

ملح الطعام بكمية مناسبة منها.

حبتين من الطماطم.

كزبرة مفرومة وناعمة. خطوات عمل الكفتة ضعي اللحمة في قدر مناسب من الماء ثم أضيفي لها الطماطم والخضروات والبصل ثم قلبيهم معها جيدًا.

ثم ضعي الخليط الذي قمت بتحضيره داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتجمد ثم أخرجيه.

شكلي اللحمة المفرومة على هيئة أصابع من الكفتة المعروفة على أسياخ الخشب الخاصة بشوي الكفتة.

قومي بدهن الأسياخ قبل تشكيل الكفتة عليها حتى لا تلتصق بها.

حضري الشواية الخاصة بك سواء كانت كهربائية أو داخل الفرن أو حتى الشواية الفحم.

ضعي الأسياخ على الشواية حتى تنضج تمامًا ويصبح لونها أشبه بالبني قليلًا ثم أضيفي لها ماء البصل حتى يحافظ على حجمها.

ارفعي الأسياخ من على الشواية حتى تبرد قليلًا ثم بدأي في تقديم الكفتة بحجم أكبر من الحجم المتوقع. فوائد الكفتة المشوية تعد عملية الشوي أكثر أمانًا من السلق حيث أنها تفقد اللحوم كمية كبيرة من الدهون التي تضر الجسم.

كما أنها تساعد في تقليل الوزن الزائد وتحل مشكلة السمنة المفرطة.

تسهل عملية الهضم وتعالج مشكلة الإمساك .

تحتوي على البروتين المفيد والضروري جدًا للجسم.

غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان. أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل مكونات عمل الطريقةخطوات عمل الكفتةفوائد الكفتة المشوية الوسوم

بمكون موجود داخل مطبخك ومتوفر بشكل دائم يمكنك معرفة أسرار نجاح طريقة عمل كفتة الحاتي بدون أن تكش الكفتة أو يتضاءل حجمها مع العكس أنك تحصلين على كفتة بحجم متضاعف عن الحجم الأصلي، وتعد الكفتة من ألذ الأكلات التي نتناولها ويحبها أطفالنا وهي من الوجبات التي يتم تحضيرها في وقت قصير جدًا وسريع كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي نحتاجها جميعًا وبشكل عام وهي أفضل من اللحوم المسلوقة حيث أن الشوي أفضل من السلق. أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل مكونات عمل الطريقة كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

بهارات الكفتة جاهزة من المحلات.

رشة جوزة الطيب.

كمية من الزنجبيل الناعم بمقدار ربع ملعقة.

الفلفل الأسود المجروش.

البصل المبشور.

3 حبات وسط من البطاطس المبشور وهو المكون السري المضاعف للحمة.

بعض من فول الصويا (حسب الرغبة).

ملح الطعام بكمية مناسبة منها.

حبتين من الطماطم.

كزبرة مفرومة وناعمة. خطوات عمل الكفتة ضعي اللحمة في قدر مناسب من الماء ثم أضيفي لها الطماطم والخضروات والبصل ثم قلبيهم معها جيدًا.

ثم ضعي الخليط الذي قمت بتحضيره داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتجمد ثم أخرجيه.

شكلي اللحمة المفرومة على هيئة أصابع من الكفتة المعروفة على أسياخ الخشب الخاصة بشوي الكفتة.

قومي بدهن الأسياخ قبل تشكيل الكفتة عليها حتى لا تلتصق بها.

حضري الشواية الخاصة بك سواء كانت كهربائية أو داخل الفرن أو حتى الشواية الفحم.

ضعي الأسياخ على الشواية حتى تنضج تمامًا ويصبح لونها أشبه بالبني قليلًا ثم أضيفي لها ماء البصل حتى يحافظ على حجمها.

ارفعي الأسياخ من على الشواية حتى تبرد قليلًا ثم بدأي في تقديم الكفتة بحجم أكبر من الحجم المتوقع. فوائد الكفتة المشوية تعد عملية الشوي أكثر أمانًا من السلق حيث أنها تفقد اللحوم كمية كبيرة من الدهون التي تضر الجسم.

كما أنها تساعد في تقليل الوزن الزائد وتحل مشكلة السمنة المفرطة.

تسهل عملية الهضم وتعالج مشكلة الإمساك .

تحتوي على البروتين المفيد والضروري جدًا للجسم.

غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها جسم الإنسان. أسرار وطريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل مكونات عمل الطريقةخطوات عمل الكفتةفوائد الكفتة المشوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون سري.. ضفيه على الكفتة هيضاعف حجمها ويجعلها طرية ومتامسكة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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