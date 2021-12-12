لعشاق اللون الاشقر صبغات للشيب تدوم طويلاً بدون أكسجين

كل سيدة وفتاة تحلم بشعر لامع خالي من التقصف والعيوب، فحين يبدأ الشعر يفقد مادة الملاينين يفقد معها الشعر لونه ونجد الشعر الأبيض يظهر تدريجياً ومن هنا تمكن المشكلة التي تتعرض لها الكثير من السيدات والرجال ايضاً، وقد يجهل البعض كيفية حل تلك المشكلة بعيدا عن الصبغات الكيميائية التي ترهق الشعر أكثر وتسوء من وضعها وماهي إلا حل مؤقت وترجع ذات المشكلة، ولذلك أود أن اقدم اليوم لكل زوارنا الكران وصفات مجربة فعالة في تغطية الشيب والتخلص من الشعر الأبيض نهائيا، فتابعي الخطوات وكيفية التطبيق.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

مع أول وصفة اليوم التي تعد أقوي صبغة طبيعية للشيب مجربة، وهي وصفة الكركم التي تصبغ الشيب وتعطيه اللون الاشقر الذهبي وتدوم طويلاً عن طريق مزج كمية مناسبة من الكركم وتزيد حسب حجم الشعر، ثم يضاف عليه كمية من زيت الزيتون ويطبق الخليط على الشعر ويترك مابين ساعة او ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء فقط، يمكن تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع أو عند الحاجة حيث يلعب الكركم دورا هاما في تلوين الشعر ويغنيكي عن استخدام أي خلطات أخري.

الكركم والبيض أقوي صبغة تخفي الشيب نهائيا

من أفضل وصفات الكركم أيضا هي صبغة الكركم والبيض ابتي تعمل بشكل كبير على أخفاء الشيب فمن خلال خلط ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة مع اربع ملاعق كبيرة من الكركم ويضاف عليهم صفار بيضة واحدة ثم يتم خلطهم معًا جيدا، حتي تصبح لديكي خليط لين للاستخدام يوزع الخليط على الشعر بالكامل ثم يترك على الأقل ساعة ويشطف بعدها بالماء والشامبو، ينبغي عليكي بتكرار تلك الوصفة مرة من كل شهر او كل اسبوعين للوصول للنتيجة المطلوبة.