فطائر المثلثات الهشة و السريعة بدون فرن أو بيض خفيفة كالقطن تصلح لسندوتشات

فطائر المثلثات الهشة و السريعة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها ملايين السيدات والأمهات بالاخص بعد بدء المدارس، تستخدم الفطائر دائما على مدار اليوم سواء في الإفطار أو في العشاء و نتناولها ايضًا بين الوجبات ولهذا تسعى دائما الأمهات على البحث عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الفطائر، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لصنع فطائر هشة و سريعة و خفيفة كالقطن من المنزل لن تلجأ بعد الآن بشراء الفطائر من المخابز والأفرانمكونات فطائر المثلثات الهشة و السريعة
سنقدم لكم فطائر سهلة جدًا و سريعة ومميزة بدون فرن، كما أن مكوناتها بسيطة جدًا و من المؤكد تواجدها في خزانة مطبخك، و مكوناتها هي:
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين من الخميرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- علبة من الزبادي.
- ملعقتين من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- فانيليا.
مقادير تزين الوجه
- 4 معالق من السمسم.
- 3 معالق من الحليب.
أهم ما يميز هذا النوع من الفطائر اتها هشة وطرية كالقطن وخفيفة جدًا يصلح استخدامها في السندويشات و يمكنك حشوها، كما أنها لا تحتاج إلى بيض أو فرن بل تحمير في الزيت و طريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا سيدتي قومي بنخل الدقيق لكي تحصلين على عجينة هشة.
- بعد ذلك ضيفي عليها الخميرة و البيكنج بودر و الفانيليا و الملح و السكر ونخلط هذه المكونات الجافة.
- نبدأ بعد ذلك بإضافة المكونات السائلة نضيف الزيت و كوب الزبادي ونبدأ بالعجن.
- بالتدريج نبدأ بإضافة الماء الدافئ.
- نستمر في عجن الفطائر لمدة لا تقل عن 10 دقائق على الأقل.
- تترك لمدة نصف ساعة حتى تختمر و يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق لكي لا تلتصق.
- نشكل العجينة إلى كور متوسطة الحجم.
- نفرد كل كرة على حدى حتى تصبح رغيف نقوم بالسكين بتقطيعها إلى اربع أرباع ستحصلين على شكل المثلث.
- استمري هكذا حتي تنتهي الكمية كلها.
- نخلط مكونات التزين الحليب و السمسم ونوزعها على وجه المثلثات نضغط عليها باليد لكي تلتصق بها.
- نضع طاسة على النار و نضيف زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الفطائر لكي تتحمر.
- عندما تأخذ اللون الذهبي و الشكل المقرمش نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ.
- يمكنك فتحها و حشوها بالحشو المفضل لكي الحلو والحادق وتصبح ساندوتش.
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فطائر المثلثات الهشة و السريعة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها ملايين السيدات والأمهات بالاخص بعد بدء المدارس، تستخدم الفطائر دائما على مدار اليوم سواء في الإفطار أو في العشاء و نتناولها ايضًا بين الوجبات ولهذا تسعى دائما الأمهات على البحث عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الفطائر، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لصنع فطائر هشة و سريعة و خفيفة كالقطن من المنزل لن تلجأ بعد الآن بشراء الفطائر من المخابز والأفرانمكونات فطائر المثلثات الهشة و السريعة
سنقدم لكم فطائر سهلة جدًا و سريعة ومميزة بدون فرن، كما أن مكوناتها بسيطة جدًا و من المؤكد تواجدها في خزانة مطبخك، و مكوناتها هي:
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين من الخميرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- علبة من الزبادي.
- ملعقتين من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- فانيليا.
مقادير تزين الوجه
- 4 معالق من السمسم.
- 3 معالق من الحليب.
أهم ما يميز هذا النوع من الفطائر اتها هشة وطرية كالقطن وخفيفة جدًا يصلح استخدامها في السندويشات و يمكنك حشوها، كما أنها لا تحتاج إلى بيض أو فرن بل تحمير في الزيت و طريقة تحضيرها هي:
- أولاً يا سيدتي قومي بنخل الدقيق لكي تحصلين على عجينة هشة.
- بعد ذلك ضيفي عليها الخميرة و البيكنج بودر و الفانيليا و الملح و السكر ونخلط هذه المكونات الجافة.
- نبدأ بعد ذلك بإضافة المكونات السائلة نضيف الزيت و كوب الزبادي ونبدأ بالعجن.
- بالتدريج نبدأ بإضافة الماء الدافئ.
- نستمر في عجن الفطائر لمدة لا تقل عن 10 دقائق على الأقل.
- تترك لمدة نصف ساعة حتى تختمر و يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق لكي لا تلتصق.
- نشكل العجينة إلى كور متوسطة الحجم.
- نفرد كل كرة على حدى حتى تصبح رغيف نقوم بالسكين بتقطيعها إلى اربع أرباع ستحصلين على شكل المثلث.
- استمري هكذا حتي تنتهي الكمية كلها.
- نخلط مكونات التزين الحليب و السمسم ونوزعها على وجه المثلثات نضغط عليها باليد لكي تلتصق بها.
- نضع طاسة على النار و نضيف زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الفطائر لكي تتحمر.
- عندما تأخذ اللون الذهبي و الشكل المقرمش نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ.
- يمكنك فتحها و حشوها بالحشو المفضل لكي الحلو والحادق وتصبح ساندوتش.
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