فطائر المثلثات الهشة و السريعة بدون فرن أو بيض خفيفة كالقطن تصلح لسندوتشات

فطائر المثلثات الهشة و السريعة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها ملايين السيدات والأمهات بالاخص بعد بدء المدارس، تستخدم الفطائر دائما على مدار اليوم سواء في الإفطار أو في العشاء و نتناولها ايضًا بين الوجبات ولهذا تسعى دائما الأمهات على البحث عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الفطائر، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل وأسرع طريقة لصنع فطائر هشة و سريعة و خفيفة كالقطن من المنزل لن تلجأ بعد الآن بشراء الفطائر من المخابز والأفران

سنقدم لكم فطائر سهلة جدًا و سريعة ومميزة بدون فرن، كما أن مكوناتها بسيطة جدًا و من المؤكد تواجدها في خزانة مطبخك، و مكوناتها هي:

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتين من الزيت النباتي.

علبة من الزبادي.

ملعقتين من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

فانيليا.

مقادير تزين الوجه

4 معالق من السمسم.

3 معالق من الحليب.

أهم ما يميز هذا النوع من الفطائر اتها هشة وطرية كالقطن وخفيفة جدًا يصلح استخدامها في السندويشات و يمكنك حشوها، كما أنها لا تحتاج إلى بيض أو فرن بل تحمير في الزيت و طريقة تحضيرها هي: