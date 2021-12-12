وصفة ربانية مدهشة لإذابة دهون البطن والأرداف بهذا المكون المنزلي الرهيب

حرق دهون البطن والأرداف في أسبوع، يسعى الكثير من أجل الحصول على جسم رشيق، خالي من أي زيادة في الوزن سواء في الجسم كله أو في مناطق محددة مثل البطن والأرداف، وذلك لأن ظاهرة الزيادة في الوزن أصبحت منتشرة وفي كل المجتمعات بسبب قلة الحركة، وكذلك عدم القيام بأي من التمارين الرياضية واتباع النظم الغذاء الغير صحية والتي ترفع من معدل الدهون داخل الجسم، بالإضافة إلى الي السرعة في تناول الطعام والتي تؤدي لعدم مضغ الطعام بشكل جيد وماله من تأثير سلبي على زيادة الدهون في منطقة البطن.

يتكون مشروب إذابة الدهون من مكونات بسيطة للغاية تتوافر في كل المنازل، ويمكن أن يتم تحضيره بكل سهله كل ما تحتاج إليه هو( البقدونس، الليمون، الماء)، ويتم تحضيره عن طريق إحضار البقدونس وغسلها جيداً ثم توضع في إناء على النار مع وضع لتر من الماء، ويترك بعد الغليان لمدة دقيقتين، ثم يتم بعد ذلك تصفية المشروب وفصل البقدونس من الماء ثم يترك حتى يبرد المشروب ويصبح دافئ، وبعد ذلك يتم إضافة عصير ليمون على هذا المشروب، والآن هو جاهز للاستخدام.

يمكن الاحتفاظ بهذا المشروب لمدة أسبوع ويتم شرب منه كوب يومياً في أي وقت ويفضل أن يتم شرب منه كوب على الريق أو قبل النوم، ولكن يشرب قبل النوم بثلاث ساعات، وهناك من يفضل تناوله قبل الغذاء لأنه يزيد من الإحساس بالشبع، ويعمل هذا المشروب على إذابة الدهون من منطقة البطن والأرداف ويفضل أن يتم استخدامه مع اتباع نظام غذائي صحي حتى يساعد في عملية حرق الدهون حتى لا يتم دخول دهون جديدة للجسم.