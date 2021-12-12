مشروب معجزة يعالج النسيان وزيادة التركيز والفهم ويحمي من الزهايمر ويقوي ذاكرتك

مشروب لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وذلك لأن مع الضغوط اليومية التي يتعرض لها الشخص يصبح التركيز أقل، ويحتاج الشخص إلى درجة كبيرة من التركيز حتى يستطيع أن يقوم بمهام، بالإضافة إلى أهمية هذه المشروبات مع إقتراب الامتحانات، وارفع مستوى أبنائنا من المذاكرة والتحصيل الدراسي، لهذا فإن الاهتمام بتناول هذه المشروبات لا يقتصر على فترة عمرية واحدة ولكنه يشمل جميع المراحل العمرية، للأطفال من أجل المذاكرة، والشباب من أجل التفوق والنجاح وكبار السن حتى يتم المحافظة عليهم من مرض الزهايمر، وسوف نقدم مجموعة من هذه المشروبات.مشروبات لزيادة التركيز والفهم
توجد مجموعة من المشروبات تزيد من معدل التركيز وليس مشروب واحد فقط وسوف نقدمها حتى يمكن التنوع بينها واستخدام أي منهم، وهم كما يلي:
- عصير البنجر يعتبر من أهم المشروبات التي تساعد على زيادة التركيز، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك النترات التي تزيد من معدل تدفق الدم داخل الجسم، بالإضافة إلى الفيتامينات الأخرى.
- تستخدم مشروب الشوكولاتة الداكنة، لأن الشوكولاته بها فوائد عديدة ومن أهمها أنها تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، هذا مع موجود الحليب الغني بالفيتامينات وكذلك البروتين وفيتامين د والكالسيوم.
- مشروب التوت البري أو يمكن تناوله وهو من أقوى المشروبات التي تحفز الذاكرة ويزيد من معدل التركيز والاستيعاب، ويقلل من ظاهرة فقدان الذاكرة أو الزهايمر.
- استخدام مشروب الشاي الأخضر لأنه يزيد من القدرة على التركيز بسبب احتوائه على نسبة من الكافيين، الذي يرفع من معدل التركيز بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة التي تحسن من قوة الجسم ويقلل من معدل النسيان.
- شرب المياه بكثرة لأنها تحسن من دورة الدم داخل الجسم مما يرفع من معدل التركيز.
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مشروب لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وذلك لأن مع الضغوط اليومية التي يتعرض لها الشخص يصبح التركيز أقل، ويحتاج الشخص إلى درجة كبيرة من التركيز حتى يستطيع أن يقوم بمهام، بالإضافة إلى أهمية هذه المشروبات مع إقتراب الامتحانات، وارفع مستوى أبنائنا من المذاكرة والتحصيل الدراسي، لهذا فإن الاهتمام بتناول هذه المشروبات لا يقتصر على فترة عمرية واحدة ولكنه يشمل جميع المراحل العمرية، للأطفال من أجل المذاكرة، والشباب من أجل التفوق والنجاح وكبار السن حتى يتم المحافظة عليهم من مرض الزهايمر، وسوف نقدم مجموعة من هذه المشروبات.مشروبات لزيادة التركيز والفهم
توجد مجموعة من المشروبات تزيد من معدل التركيز وليس مشروب واحد فقط وسوف نقدمها حتى يمكن التنوع بينها واستخدام أي منهم، وهم كما يلي:
- عصير البنجر يعتبر من أهم المشروبات التي تساعد على زيادة التركيز، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك النترات التي تزيد من معدل تدفق الدم داخل الجسم، بالإضافة إلى الفيتامينات الأخرى.
- تستخدم مشروب الشوكولاتة الداكنة، لأن الشوكولاته بها فوائد عديدة ومن أهمها أنها تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، هذا مع موجود الحليب الغني بالفيتامينات وكذلك البروتين وفيتامين د والكالسيوم.
- مشروب التوت البري أو يمكن تناوله وهو من أقوى المشروبات التي تحفز الذاكرة ويزيد من معدل التركيز والاستيعاب، ويقلل من ظاهرة فقدان الذاكرة أو الزهايمر.
- استخدام مشروب الشاي الأخضر لأنه يزيد من القدرة على التركيز بسبب احتوائه على نسبة من الكافيين، الذي يرفع من معدل التركيز بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة التي تحسن من قوة الجسم ويقلل من معدل النسيان.
- شرب المياه بكثرة لأنها تحسن من دورة الدم داخل الجسم مما يرفع من معدل التركيز.