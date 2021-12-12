نظام غذائي لحب الشباب: الاكلات اللي هتساعدك على تنقية الوجه وتقليل الحبوب

النظام الغذائي بيلعب دور مهم في تطور حب الشباب ، الادلة والابحاث اثبتت ان اي شخص يقدر يقلل او يمنع حب الشباب عن طريق استهلاك كمية اكبر من احماض اوميجا 3 الدهنية ، وكمية اقل من منتجات الالبان ، وكمية اقل من الاطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على نظام غذائي لحب الشباب ، وايه الاكلات اللي المفروض تاكليها والاكلات اللي تتجنبيها لمنع حب الشباب.

نظام غذائي لحب الشباب:

في حين ان مافيش علاج نهائي لحب الشباب ، الا انه العلاجات الطبية زي الكريمات, الجل اللي مش محتاجة وصفة طبية ممكن تساعد في التقليل من المشكلة ، كمان التغييرات في نمط الحياة ممكن تقلل من الاعراض وتمنع انتشار البثور.

وفي جدل كبير ما بين ان النظام الغذائي مؤثر او غير مؤثر ، الا انه الدراسات الحديثة اثبتت ان النظام الغذائي ليه دور مهم في تطور حب الشباب ، ومن خلال السطور الجاية هنتعرف عى تأثير النظام الغذائي على الجلد ونكتشف الاطعمة اللي ممكن تثير او تقلل من انتشار حب الشباب ، وهنعرف بعض النصايح العامة لعلاج حب الشباب.

ازاي النظام الغذائي بيأثر على الجلد؟

حب الشباب بيتطور لما مسام الجلد بتتسد بخلايا الجلد الميتة او البكتيريا و الاتنين مع بعض ، والانسداد بيحصل كمان لما الجسم بينتج دهون كتير ، والزيت ده بيمنع الجلد من الجفاف.

وانسداد المسام بيأدي للالتهاب وبتسبب ظهور البثور والمشاكل الجلدية بشكل عام.

في بعض الاطعمة بترفع نسبة السكر في الدم اكتر من غيرها ، ولما نسبة السكر في الدم بترتفع بسرعة ، ده بيتسبب في افراز الجسم لهرمون الانسولين ، ووجود الانسولين الزيادة في الدم هيخلي الغدد الدهنية تنتج دهون زيادة ، وده هيزود من مخاطر الاصابة بحب الشباب.

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها:

حسب الدراسات الاطعمة دي بتزود من مستويات الهرمون اللي بيزود الزهم وظهور حب الشباب.

– منتجات الالبان زي اللبن, الجبن, الايس كريم, الزبادي.

– الاطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (المرتفعة في نسبة السكر في الدم) وهي:

– الخبز, خصوصا الخبز الابيض والباجلز.

– حبوب الفطار المحلاة ، زي اللي بتحتوي على رقائق الذرة, الارز المنفوش, رقائق النخالة.

– الحبوب سريعة التحضير زي الشوفان.

– المكرونة.

– الارز الابيض قصير الحبة.

– السكر.

– الدهون المشبعة.

– الدهون المتحولة.

– الاطعمة الخفيفة زي المعجنات, الفشار, كعكة الارز.

والدراسات اثبتت ان تجنب الاطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الجلايسيمي اكتر فايدة في منع انتشار حب الشباب اكتر من تجنب منتجات الالبان.

كمان الشوكولاتة اكلها ممكن يأدي لزيادة انتشار حب الشباب ، وده ممكن يكون بيحصل بسبب المحتوي العالي للسكر الموجود في الشوكولاتة ، ومع ذلك بعض الدراسات اثبتت انه كمان حتى انواع الشوكولاتة الغير محلاة اللي بتحتوي على نسبة 100% من الكاكاو ممكن تأدي برضه لزيادة حب الشباب عند الاشخاص اللي عندهم تاريخ من حب الشباب.

لكن لحد دلوقتي ان في ادلة قليلة بتثبت ان الاطعمة الدهنية بتسبب حب الشباب ، المثبت اكيد لحد دلوقتي ان فرط نشاط الغدد الدهنية في البشرة الدهنية هي المسببة لحب الشباب ، ومش الدهون والزيوت الموجودة في الاكل.

ايه الاطعمة اللي ممكن تساعد على تحسين حب الشباب؟

الابحاث اظهرت ان اتباع نظام غذائي غني باحماض اوميجا 3 الدهنية ممكن انه يقلل من الالتهاب ويحسن اعراض حب الشباب.

ومن الاطعمة الغنية بالاوميجا 3 الدهنية:

– الاسماك الدهنية زي الماكريل, السلمون, السردين.

– بيض المرعي ، وده البيض اللي من الفراخ المتربية في مرعى مفتوح واكله اكل طبيعي مش اعلاف صناعية.

– فول الصويا ومنتجات الصويا ، زي التوفو.

– السبانخ واللفت.

– الفاصوليا الناشفة.

– لحوم البقر اللي بتتغذى على العشب.

– المكسرات ، زي الجوز واللوز.

– بذور الكتان.

– بذور المسطردة.

– الارز البني.

– الحبوب الكاملة.

– البقوليات.

– الفواكة والخضروات غير المصنعة.

وفي بعض الادلة والابحاث كمان بتشير ان الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والالياف الغذائية ممكن انها تحارب حب الشباب.

ومن الاطعمة الصديقة للبشرة وبتساعد على تحسينها:

– الفواكة والخضروات الصفرا والبرتقاني زي الجزر, المشمش, البطاطا الحلوة, السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضرا الداكنة.

– الطماطم.

– التوت.

– الخبز الاسمر.

– الارز البني.

– الكينوا.

– لحم الديك الرومي.

– بذور القرع.

– الفول, الفاصوليا, العدس.

– الاسماك الدهنية.

– المكسرات.

– الاطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم.

– المأكولات البحرية زي المحار والكابوريا.

– الاطعمة الغنية بفيتامين A, E.

ولانه لحد دلوقتي مافيش دراسات كافية اكيدة من تأثير النظام الغذائي على حب الشباب ، ولانه كمان كل شخص بيختلف عن التاني ، هيبقى من الصعب تحديد الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها بشكل اكيد.

عشان كده افضل حاجة ان كل شخص يحتفظ بمذكرة طعام خاصة بيه عشان تساعده على تحديد الاطعمة اللي بتأدي لظهور حب الشباب عنده ، سجلي كل وجبة رئيسية ووجبة خفيفة بتاكليها ونوع وشدة اعراض حب الشباب اللي بتظهر كل يوم.

لازم كل شخص يعمل ده لمدة كام اسبوع او اكتر ، عشان تلاحظي تأثير الاكل اللي بتاكليه على بشرتك ، ولما تغيري النظام الغذائي لازم يكون عندك صبر لانه بياخد وقت ممكن يوصل ل 12 اسبوع لحد ما تشوفي تأثير ملحوظ على الجلد.

نصايح عامة لعلاج حب الشباب:

– غسل الجلد والوجه مرتين في اليوم وبعد التعرق او ممارسة الرياضة.

– غسل الشعر ، وخصوصا الشعر الدهني ، بالشامبو بانتظام.

– استخدمي منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل اللطيفة الخالية من الزيوت.

– اتجنبي حك البثور او خدشها او لمسها.

– تجنب التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة.

لازم كمان كل شخص يراعي العلاقة بين التوتر وحب الشباب ، لان الاجهاد بيسبب افراز الجسم لمزيد من هرمون الاندروجين ، وده بيحفز الغدد الدهنية في الجلد ، وده بدوره بيخلي الجلد ينتج زيوت اكتر ، وهيسبب ظهور حب الشباب.

نصايح ووصفات طبيعية لتجنب وعلاج حب الشباب