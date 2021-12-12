تقريبأ صعب تلاقي حد كبير أو صغير ما بيحبش الباستا بكل انواعها، أكلة لذيذة ومغذية وفي نفس الوقت سهلة التحضر ومكوناتها ايماً بتكون بسيطة، لكن رغم كده فيكتير مننا بيكرر الوصفة ي هي لانه مانعرفش ليها طرق جديدة، عشان كده احنا قررنا نعرفك على وصفة جديدة النهاردة للباستا بمكونات بسيطة وكمان تقدري تعمليها كلها في طبق واحد بس! أعرفي معانا بالفيديو وفي دقايق بسيطة.. اعرفي طريقة تحضير وصفة باستا الطبق الواحد بالجبنة البارميزان والتوم.. بالفيديو وفي دقايق بسيطة.. اعرفي طريقة تحضير وصفة باستا الطبق الواحد بالجبنة البارميزان والتوم المقادير في الوصفة دي تكفي 4 أفراد، ومدة التحضير حوالي 25 دقيقة. المكونات اللي هتحتاجيها 2 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة 4 فصوص ثوم مفروم 2 كوب مرق دجاج (شوربة) 1 كوب حليب تقريبا ربع كيلو “باكيت” مكرونة فيتوتشيني (أو ممكن تستبدليها بأي نوع مكرونة تحبيه) ملح فلفل ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم 2 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة طريقة التحضير: سخني الزبدة في طاسة كبيرة على نار متوسطة إلى عالية، ضيفي الثوم وقلبيه مع التحريك المستمر لمدة 1-2 دقيقة لحد ما ريحته تظهر، بعد كده ضيفي أضيفي مرق الدجاج والحليب والمكرونة وتبليهم يتبل بالملح والفلفل وسيبي كله يغلي مع بعضه. أول ما يبدأ يغلي، خففي النار خالص وقلبي كل فترة لحد ما المكرونة تستوي بالكامل، هتحتاج تقريباً من 15 لـ20 دقيقة، حسب نوع المكرونة.لما تستوي ضيفي الجبنة البارميزان ، ولو لقيت الخليط بقى تقيل أوي ممكن تخففيه بلبن أو مرقة لحد ما توصلي للقوام المطلوب. زيني الباستا بالبقدونس المفروم الفريش، وقدميها سخنة وبالهنا والشفا. شوفي معانا فيديو للوصفة: اعرفي معانا كمان طريقة عمل وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو وفي دقايق بسيطة.. اعرفي طريقة تحضير وصفة باستا الطبق الواحد بالجبنة البارميزان والتوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.