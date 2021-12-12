عشاق القهوة كتير ومن غير شك كل حد فينا له مزاج معين وطريقة خاصة في عمايل القهوة، لكن من وقت للتاني ساعات بنزهق وبنبقى عايزين نجرب طرقة جديدة تدي طعم مختلف لمشروبنا المفضل لكل يوم، في المقال ده هنقولك طريقة سريعة لكن لذيذة جداً لتحضير قهوتك، وكمان مناسبة تشربيها في أي وقت من اليوم.. اعرفي معانا لو يومك مابيكملش من غيرالقهوة ازاي تعملي مشروب القهوة المخفوقة Whipped Coffee..

يومك مابيكملش من غير القهوة؟ اعرفي ازاي تعملي مشروب القهوة المخفوقة Whipped Coffee

المميز في الوصفة دي أنها سريعة وسهلة جدا ممكن حتى تعمليها وانتي في الشغل وممكن كمان تتشرب بارة أو سخنة.

المقادير في الوصفة دي تكفي تحضير كوب قهوة لفرد واحد بس، ومدة التحضير من 10 لـ15 دقيقة.

المكونات اللي هتحتاجيها:

معلقتين كبار مياه سخنة، معلقتين كبيرة سكر (ممكن تزودي أو تقللي حسب الرغبة)، معلقتين كبار نسكافية أو أي نوع قهوة سريعة التحضير، حليب وتلج للتقديم.

طريقة تحضير القهوة المخفوقة Whipped Coffee

حطي الماء السخنة والسكر والقهوة سريعة الذوبان في مج أو فنجان واسع، اضربيهم بإيديكي أو بمضرب كهرباء لحد ما يعملوا خليط هش وخفيف شبه الكريم. بعد كده ضيفي التلج والحليب الساقع على خليط النسكافيه المخفوق وقلبيهم سوان واشربيه ساقع وبالهنا والشفا.

شوفي فيديو لخطوات تحضير مشروب القهوة المخفوقة Whipped Coffee..

اعرفي معانا كمان طرق عمل اشهر المشروبات الكورية