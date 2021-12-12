طريقة عمل المعمول بالفستق بخطوات سهله وبسيطة في المنزل والطعم روعه

يعتبر المعمول بالفستق من الحلويات المشهورة في بلاد الشام و منطقه الخليج العربي ومن أشهر البلدان العربية التي تقوم بصناعة المعمول سوريا وفلسطين ولبنان والسعودية، وهو من المخبوزات المفضلة لدى أغلب المواطنين في الوطن العربي، وتوجد أنواع كثيرة من الحشوات التي تستخدم في عمله مثل الفستق، واللوز، والبندق، والتمر، وأشهرها معمول العجوة وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وغير مكلفة، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ويحتوي علي سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة اللازمة له في أداء وظائفه الحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على طريقة عمل المعمول بالفستق بالمنزل بأقل التكاليف الممكنة.

مكونات عمل المعمول بالفستق

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على بعض المقادير المتوفرة في كل منزل وهي كما يلي:-

كوب ونصف من السمن.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كوب من السميد الناعم.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة واحدة بيكنج باودر.

مكونات الحشوة

تحتوي حشوة المعمول بالفستق على بعض المكونات البسيطة وهي كالتالي:-

كوب من الفستق الحلبي المجروش خشن.

نصف معلقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقه تحضير المعمول بالفستق

سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل معمول الفستق وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الدقيق الأبيض مع دقيق السميد، ثم نقوم بإذابة السمن ثم نقوم بإضافته إلى الخليط. نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ونتركهم مده ساعتين حتى ترتاح العجينة. نضيف السكر والحليب والبيكنج بودر والمحلب ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا، ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ، وماء الزهر، ثم نقلب المكونات جيدًا ونتركهم لمدة ساعة. نقوم بإحضار طبق لتجهيز الحشوة، ونضع به الفستق، وماء الزهر، وماء الورد، والسكر، ثم نقلبهم مع بعض بشكل جيد. نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية. نقوم بتجهيز الصواني والقوالب التي تستخدم في عمل المعمول. نقطع العجين على حجم القوالب ونشكله كور، ثم نقوم بعمل تجويف داخل كل قطعه من العجين بواسطه الملعقة، ثم نأخذ قطعة من الحشوة ونضعها في التجويف، ثم نغلق العجين ونضعه في القوالب على حسب الشكل الذي نرغب فيه. نقوم بطرق القالب على المنضدة لكي يصبح العجين منقوش بشكل القالب. نضع قطع المعمول على صينية الخبز، مع ترك مسافات بين هذه القطع. ندخل الصينية الفرن، ثم نتركها مدة ١٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل. نخرج المعمول من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نضع عليه السكر الناعم ونقدمه بالهناء والشفاء.

سر نجاح عمل المعمول

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند عمل المعمول وهى كما يلي:-