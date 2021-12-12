تعتبر الحجازية الإسكندراني من الحلويات الشهية التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، ويقبل الناس على شرائها من محلات الحلويات بكثرة فهى حلوى مميزة تتمتع بمذاق لذيذ ورائع، كما يمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ودائماً يتم البحث عن وصفة سهلة ومضمونة لعمل الحجازية الإسكندراني بنفس الطعم الجاهز، ولكي نحصل على نتائج مضمونة من حيث الشكل والمذاق يجب الإلتزام بالترتيب الصحيح لخطوات العمل وبالمقادير المضبوطة للمكونات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الحجازية الإسكندراني على أصولها والطعم أحسن من الجاهز.

مكونات عمل الحجازية الإسكندراني بسيطة ومتوفرة في المنزل، ولكى نضمن نجاح الوصفة يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات، وهى كالتالي:-

كوب ونصف دقيق أبيض.

2 كوب ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سمن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

نصف كوب سكر حبيبات.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ.

الحشوة



كوب إلا ربع سكر.

كوب إلا ربع سكر. كوب إلا ربع سميد.

2 ملعقة كبيرة قرفة.

3 ملاعق كبيرة ماء.

يتم تحضير الحجازية الإسكندراني بنفس المذاق الأصلي بطريقة سهلة وبسيطة بالخطوات التالية:-