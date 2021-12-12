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تعتبر الحجازية الإسكندراني من الحلويات الشهية التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، ويقبل الناس على شرائها من محلات الحلويات بكثرة فهى حلوى مميزة تتمتع بمذاق لذيذ ورائع، كما يمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ودائماً يتم البحث عن وصفة سهلة ومضمونة لعمل الحجازية الإسكندراني بنفس الطعم الجاهز، ولكي نحصل على نتائج مضمونة من حيث الشكل والمذاق يجب الإلتزام بالترتيب الصحيح لخطوات العمل وبالمقادير المضبوطة للمكونات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الحجازية الإسكندراني على أصولها والطعم أحسن من الجاهز.مكونات الحجازية الإسكندراني
مكونات عمل الحجازية الإسكندراني بسيطة ومتوفرة في المنزل، ولكى نضمن نجاح الوصفة يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات، وهى كالتالي:-
- كوب ونصف دقيق أبيض.
- 2 كوب ونصف من دقيق السميد.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب سمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- نصف كوب سكر حبيبات.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب ماء دافئ.
الحشوة
- كوب إلا ربع سكر.
- كوب إلا ربع سميد.
- 2 ملعقة كبيرة قرفة.
- 3 ملاعق كبيرة ماء.
يتم تحضير الحجازية الإسكندراني بنفس المذاق الأصلي بطريقة سهلة وبسيطة بالخطوات التالية:-
- نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة ونصف كوب من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ونترك الخليط حتى تنشط الخميرة.
- ثم نقوم بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو تكتلات.
- في إناء عميق نضع كوب ونصف من الدقيق، كوبين ونصف من السميد، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب ثم نضيف نصف كوب من السمن ونصف كوب من الزيت ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- لعمل الحشوة نخلط كوب إلا ربع من السميد مع كوب إلا ربع من السكر وملعقتين كبار من القرفة ونقلب جيداً ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء مع استمرار التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نضع نصف كمية العجينة في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت ثم تفرد العجينة بالتساوي ثم نضع الحشوة ونوزعها بشكل متساوي.
- نقوم بفرد باقي كمية العجينة على ورق زبدة ثم نضعها في فوق طبقة الحشوة.
- ثم نقوم بعمل خطوط رفيعة على وجه العجين بواسطة شوكة الطعام للتزيين، ثم تقطع الحجازية على شكل مربعات أو على حسب الرغبة.
- نسخن الفرن قبل الخبز بحوالي ربع ساعة على درجة الحرارة المناسبة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ونتركها تبرد تماماً، ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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تعتبر الحجازية الإسكندراني من الحلويات الشهية التي تشتهر بها مدينة الإسكندرية، ويقبل الناس على شرائها من محلات الحلويات بكثرة فهى حلوى مميزة تتمتع بمذاق لذيذ ورائع، كما يمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ودائماً يتم البحث عن وصفة سهلة ومضمونة لعمل الحجازية الإسكندراني بنفس الطعم الجاهز، ولكي نحصل على نتائج مضمونة من حيث الشكل والمذاق يجب الإلتزام بالترتيب الصحيح لخطوات العمل وبالمقادير المضبوطة للمكونات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الحجازية الإسكندراني على أصولها والطعم أحسن من الجاهز.مكونات الحجازية الإسكندراني
مكونات عمل الحجازية الإسكندراني بسيطة ومتوفرة في المنزل، ولكى نضمن نجاح الوصفة يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات، وهى كالتالي:-
- كوب ونصف دقيق أبيض.
- 2 كوب ونصف من دقيق السميد.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب سمن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- نصف كوب سكر حبيبات.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب ماء دافئ.
الحشوة
- كوب إلا ربع سكر.
- كوب إلا ربع سميد.
- 2 ملعقة كبيرة قرفة.
- 3 ملاعق كبيرة ماء.
يتم تحضير الحجازية الإسكندراني بنفس المذاق الأصلي بطريقة سهلة وبسيطة بالخطوات التالية:-
- نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة ونصف كوب من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ونترك الخليط حتى تنشط الخميرة.
- ثم نقوم بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو تكتلات.
- في إناء عميق نضع كوب ونصف من الدقيق، كوبين ونصف من السميد، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب ثم نضيف نصف كوب من السمن ونصف كوب من الزيت ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.
- لعمل الحشوة نخلط كوب إلا ربع من السميد مع كوب إلا ربع من السكر وملعقتين كبار من القرفة ونقلب جيداً ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء مع استمرار التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نضع نصف كمية العجينة في صينية مدهونة بالسمن أو الزيت ثم تفرد العجينة بالتساوي ثم نضع الحشوة ونوزعها بشكل متساوي.
- نقوم بفرد باقي كمية العجينة على ورق زبدة ثم نضعها في فوق طبقة الحشوة.
- ثم نقوم بعمل خطوط رفيعة على وجه العجين بواسطة شوكة الطعام للتزيين، ثم تقطع الحجازية على شكل مربعات أو على حسب الرغبة.
- نسخن الفرن قبل الخبز بحوالي ربع ساعة على درجة الحرارة المناسبة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ونتركها تبرد تماماً، ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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