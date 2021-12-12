هاتي مقص وتعالي أقولك على أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمقص هتلفي 10 كيلو في دقائق بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط من أشهر الطرق والتي انتشرت ما بين العديد من ربات البيوت مؤخرا حيث أصبحت الطريقة الأفضل والأكثر سرعة لكل من لديها الرغبة في أن تقوم باللف لأكبر كمية من محشي أوراق العنب والتي تعتبر من أكثر الوصفات من حيث شعبيتها، والكثير من الناس يفضلون تناولها ما بين الآن والآخر، ولكن بعض ربات المنزل قد تستهلكن الوقت الطويل في اللف لتلك الأوراق حيث تعتبر الفترة المستهلكة للف الورق المحتوي على الخلطة هي أطول مرحلة في الإعداد والتجهيز لوجبة من ورق العنب، ومن خلال الآتي من الخطوات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي تساعد في الحشو لورق العنب وبمنتهى السرعة باستخدام المقص.لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط
لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط من أفضل الطرق والتي لا تحتاج إلى أي خطوات معقدة، وتلك الطريقة لها العديد من المزايا، والتي من أهمها أن الطريقة سريعة جدا يمكنكِ إنجاز أكبر كمية من الورق بأقل وقت ممكن، والحشو يكون بسيط، وتحضيره كما اعتادت ربة المنزل، وكذلك الورق يكون في صورة وفي شكل منتظم نتيجة استعمال المقص في إعداده قبل الحشو، ومن خلال الآتي توضيح لأهم خطوات اللف باستعمال المقص:
خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمقص فقط
اللف لورق العنب والكرنب بالمقص فقط من الطرق البسيطة، والتي تحتاج لتنفيذ الآتي من الخطوات:
- بداية يجب أن تكون الخلطة محضرة وجاهزة للاستخدام وهي إما أرز بالخلطة والبهارات والخضراوات، أو أرز باللحم المفروم.
- بعد ذلك يتم استعمال قدر في سلق ورق العنب بالطريقة العادية ثم تقوم ربة المنزل بتصفيته تماما من الماء.
- بعدها تبدأ ربة المنزل في إعداد الورق ووضعه متراص فوق بعضه بنظام وتحضر مقصا.
- تقوم بعد ذلك باستعمال المقص في عمل الورق في شكل متساوي في صورة مربعات، وبعدها تصبح الأوراق جاهزة للف.
- توضع الأوراق بنظام فوق الفلانشة ويتم توزيع القليل من الخليط بالملعقة فوق كل ورقة.
- تقوم ربة المنزل بلف كل الورق ووضعه بوعاء للتسوية.
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لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط من أشهر الطرق والتي انتشرت ما بين العديد من ربات البيوت مؤخرا حيث أصبحت الطريقة الأفضل والأكثر سرعة لكل من لديها الرغبة في أن تقوم باللف لأكبر كمية من محشي أوراق العنب والتي تعتبر من أكثر الوصفات من حيث شعبيتها، والكثير من الناس يفضلون تناولها ما بين الآن والآخر، ولكن بعض ربات المنزل قد تستهلكن الوقت الطويل في اللف لتلك الأوراق حيث تعتبر الفترة المستهلكة للف الورق المحتوي على الخلطة هي أطول مرحلة في الإعداد والتجهيز لوجبة من ورق العنب، ومن خلال الآتي من الخطوات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي تساعد في الحشو لورق العنب وبمنتهى السرعة باستخدام المقص.لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط
لف ورق العنب والكرنب بالمقص فقط من أفضل الطرق والتي لا تحتاج إلى أي خطوات معقدة، وتلك الطريقة لها العديد من المزايا، والتي من أهمها أن الطريقة سريعة جدا يمكنكِ إنجاز أكبر كمية من الورق بأقل وقت ممكن، والحشو يكون بسيط، وتحضيره كما اعتادت ربة المنزل، وكذلك الورق يكون في صورة وفي شكل منتظم نتيجة استعمال المقص في إعداده قبل الحشو، ومن خلال الآتي توضيح لأهم خطوات اللف باستعمال المقص:
خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالمقص فقط
اللف لورق العنب والكرنب بالمقص فقط من الطرق البسيطة، والتي تحتاج لتنفيذ الآتي من الخطوات:
- بداية يجب أن تكون الخلطة محضرة وجاهزة للاستخدام وهي إما أرز بالخلطة والبهارات والخضراوات، أو أرز باللحم المفروم.
- بعد ذلك يتم استعمال قدر في سلق ورق العنب بالطريقة العادية ثم تقوم ربة المنزل بتصفيته تماما من الماء.
- بعدها تبدأ ربة المنزل في إعداد الورق ووضعه متراص فوق بعضه بنظام وتحضر مقصا.
- تقوم بعد ذلك باستعمال المقص في عمل الورق في شكل متساوي في صورة مربعات، وبعدها تصبح الأوراق جاهزة للف.
- توضع الأوراق بنظام فوق الفلانشة ويتم توزيع القليل من الخليط بالملعقة فوق كل ورقة.
- تقوم ربة المنزل بلف كل الورق ووضعه بوعاء للتسوية.
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